L’aquarium Kaiyûkan d’Osaka : au royaume des requins-baleines et des phoques annelés

Un édifice emblématique de la baie d’Osaka

Le parc à thèmes Universal Studios Japan dédié aux productions de Hollywood attire chaque année plus de dix millions de touristes dans la baie d’Osaka. Mais l’aquarium Kaiyûkan situé au cœur du village portuaire du Tenpôzan, un complexe de loisirs et de commerce, est tout aussi fréquenté, notamment à cause de son gigantesque bassin où évoluent deux requins-baleines.

L’aquarium Kaiyûkan se trouve à cinq minutes à pied de la station Osakakô (sur la ligne Chûô du métro d’Osaka). Situé tout près de la mer, cet édifice ultra moderne rouge et bleu ne passe pas inaperçu. Avec ses deux ailes déployées, il donne même l’impression d’être prêt à s’envoler. Il abrite des milliers d’espèces marines originaires de l’océan Pacifique. La couleur bleue symbolise « le cercle de la vie », c’est-à-dire l’océan, et la couleur rouge, « la ceinture de feu » formée par les volcans qui bordent le Pacifique.













Les visiteurs plongent lentement dans les profondeurs de l’océan

Au vu des dimensions colossales du Kaiyûkan, on serait tenté de penser que circuler à l’intérieur n’est pas chose aisée. Il suffit pourtant de suivre le parcours clairement indiqué pour s’y retrouver. L’escalier mécanique de l’entrée, au deuxième étage, mène directement au septième étage de l’édifice. Et c’est là que tout commence. Les visiteurs entament une longue descente en suivant une rampe en forme de spirale qui passe entre les énormes bassins de l’aquarium.

Au septième étage, on découvre une zone baignée par la lumière du jour. Elle est consacrée aux « forêts du Japon » et aux espèces aquatiques qui y vivent, en particulier les loutres cendrées appelées aussi loutres à griffes courtes d’Asie. Un peu plus bas en suivant la rampe, il commence à faire plus sombre. Dans les bassins situés du côté gauche, on voit évoluer des créatures marines et des oiseaux originaires des îles Aléoutiennes (sud-ouest de l’Alaska), et de la baie de Monterey, en Californie, ou de l’Antarctique.

Le bassin du sixième étage reproduit l’écosystème proche de la surface de l’océan. On peut y admirer entre autres des lions de mer en train de s’ébattre hors de l’eau et des pingouins prêts à plonger. En descendant la rampe vers le cinquième étage, on aperçoit des animaux de la même espèce nageant en toute liberté sous l’eau. Et on a l’impression de s’enfoncer encore plus profondément dans l’océan.

















La rencontre avec le requin-baleine

Le centre de l’aquarium est occupé par un gigantesque bassin dédié à l’océan Pacifique qui mesure 34 mètres de largeur sur 9 mètres de profondeur. Il contient deux spécimens de requin-baleine, le plus grand poisson du monde dont la longueur peut aller jusqu’à 12 mètres. Les visiteurs du Kaiyûkan disposent de différents points de vue pour regarder ces animaux évoluer avec grâce. Deux fois par jour, les requins-baleines remontent à la verticale vers la surface de l’eau pour y trouver leur pitance.

Les requins-baleines cohabitent avec d’autres créatures marines telles que le requin-marteau halicorne, la raie mobula aiguillat et la carangue à grosse tête. Chacune de ces espèces a des comportements bien spécifiques. Certaines évoluent en groupes alors que d’autres préfèrent rester au fond de l’eau. Et grâce à la structure particulièrement inventive de l’aquarium, il est possible de les observer tous de très près.