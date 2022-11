Kegon, Ryûzu, Yutaki : les incontournables cascades de Nikkô

Jusqu’au pied de la cascade

Le lac Chûzenji s’est formé par l’éruption du mont Nantai. À 1 269 mètres d’altitude, c’est le lac le plus haut du Japon. Le plateau alpin de Senjôgahara, qui propose une multitude de chemins de randonnée pour profiter des magnifiques paysages, ainsi que les sources thermales de Yumoto, sont des destinations privilégiées pour échapper aux grosses chaleurs de l’été et profiter du feuillage d’automne (kôyô). Le lac, dont la circonférence est de 25 kilomètres, se déverse dans la rivière Daiya par les chutes de Kegon, qui font sept mètres de large et 97 mètres de haut.



La vue du belvédère d’Akachidaira. Sur la droite, le mont Nantai, vénéré au sanctuaire Futarasan de Nikkô. Sur la gauche, la cascade de Kegon qui s’écoule du lac Chûzenji. (Avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme et des produits locaux de la préfecture de Tochigi)

Il existe deux points d’observation pour admirer les magnifiques chutes de Kegon. Le premier se trouve au bout du parking public le plus proche des chutes. De là, les visiteurs surplombent la cascade et peuvent l’admirer gratuitement à travers le feuillage. Il est aussi possible de se rapprocher du bassin de la cascade pour admirer les chutes directement en face, en empruntant l’ascenseur payant.



La vue sur la cascade depuis le belvédère au bout du parking public.



L’accès au belvédère est gratuit et la vue est à couper le souffle.



L’ascenseur de la cascade de Kegon se trouve à droite du belvédère. L’aller-retour jusqu’au pied de la cascade coute 570 yens pour les adultes et 340 yens pour les enfants.

L’ascenseur a été mis en place en 1930 et permet aux visiteurs de descendre 100 mètres jusqu’au bassin de la cascade. La descente s’effectue en une minute et les portes s’ouvrent sur un tunnel menant à une plateforme à trois étages d’où il est possible d’admirer les chutes, le bassin, le ravin, et les parois rocheuses abruptes.



Les ascenseurs peuvent accueillir jusqu’à 30 personnes et descendent à travers la roche solide.



Le long tunnel qui mène des ascenseurs à la plateforme d’observation reste frais, même en plein été.



La vue de la cascade et des falaises à partir du niveau supérieur de la plateforme d’observation est superbe.

Arcs-en-ciel, orgues volcaniques et ravins

Le débit des chutes de Kegon est d’environ trois tonnes par seconde, mais le volume peut augmenter au printemps, lors des fontes de neige, ou vers la fin de la saison pluvieuse. Autour du bassin de 4,5 mètres de profondeur se trouvent 12 petites cascades. Quand le vent souffle, les embruns parviennent jusqu’à la plateforme d’observation située à 150 mètres, et les rayons du soleil forment de nombreux arcs-en-ciel. Comme la cascade est orientée vers l’est, l’effet est particulièrement magique tôt le matin quand il fait beau.



Un arc-en-ciel nait des eaux de la cascade de Kegon. La photo a été prise un peu avant 9 h, un matin d’octobre



La beauté des petites cascades en dessous de la grande...



Beaucoup de groupes d’écoliers viennent admirer les chutes de Kegon.

Les énormes falaises autour des chutes de Kegon sont constituées de formations qu’on appelle des orgues volcaniques. Ces débits en forme de prisme se forment lors de la solidification de coulées volcaniques se refroidissant lentement suite à une éruption. Ces formations donnent un aspect encore plus majestueux à la cascade.

Il est dit que le nom de Kegon vient du « Sutra de l’ornementation fleurie » (Avatamsaka Sutra) qui est le texte fondateur de l’école bouddhique Kegon. D’autres affirment que le nom de la cascade tire son origine des magnifiques azalées fleurissant au printemps le long des falaises. L’eau des chutes se jette dans la gorge de Kegon d’où elle forme la cascade de Nehan, haute de 20 mètres, qui est aussi un site remarquable.



Les falaises visibles de la plateforme d’observation sont impressionnantes.



Les orgues volcaniques formées il y a des millénaires par des écoulements de lave.



Le feuillage d’automne le long de la gorge de Kegon attire de nombreux visiteurs.