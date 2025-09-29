Shizuoka, le berceau du modélisme au Japon

Ville de loisir

Shizuoka est la véritable Mecque du modélisme. Tamiya, Bandai, Aoshima, Hasegawa… Elle abrite en son sein pas moins de dix enseignes prestigieuses et produit près de 80 % des kits de modélisme de tout le Japon. La ville et ses habitants sont si fiers de ce statut que les autorités à la mairie ont créé un département spécial chargé de promouvoir le modélisme. Ils surnomment avec humour leur municipalité « ville modèle ».

Afin de mettre à l’honneur cette culture du modélisme, Shizuoka a placé quinze installations en forme de maquettes en plastique taille réelle, disséminées dans toute la ville. Panneau d’informations, cabine téléphonique publique ou encore boîte aux lettres, les designs sont variés. Mais ils ont tous un point commun : ils ressemblent à des maquettes dont les pièces seraient encore attachées à leur support.



Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du haut à gauche : une maquette dans la galerie marchande près de la gare de Shizuoka présente les pièces d’un siège et l’affichage des horaires d’un Shinkansen ; la zone fumeurs près de la sortie nord de la gare figurant des pièces provenant d’un cendrier extérieur ; une boîte de modèle réduit de style rétro et un kit venant d’être ouvert font la promotion du lien entre Shizuoka et le modélisme.



Le maquette située à l’extérieur de l’hôtel de ville de Shizuoka comprend une véritable boîte aux lettres.

Ces installations font parler d’elles alors que rien ne semble arrêter le succès du marché du modélisme. Selon un porte-parole de l’entreprise Tamiya, la pandémie a poussé les ventes des modèles plastique réduits à la hausse, un grand nombre de personnes passant soudainement plus de temps chez elles. Parents, enfants partageaient en famille le plaisir du modélisme.

Les fabricants ont également misé sur le succès grandissant des voitures radiocommandées, alors qu’un nombre croissant de personnes s’adonnent à des activités en extérieur telles que le camping. Ces tendances ont eu un effet bénéfique sur les ventes d’articles haut de gamme, certains utilisateurs redécouvrant ce loisir à l’âge adulte et n’hésitant pas à dépenser des sommes importantes pour se procurer des kits qu’ils ne pouvaient jadis pas s’offrir.



Hotshot de Tamiya ; la célèbre buggy à quatre roues motrices a vu le jour en 1985 et fait toujours la joie des amateurs de modélisme, petits et grands.

Hobby Square : un autre site célébrant l’industrie du modélisme à Shizuoka. Situé près la sortie sud de la gare JR de Shizuoka, ce site rend hommage à l’histoire du modélisme et expose des pièces phares de différents fabricants. Devenues rares au fil des années, certaines appartiennent maintenant à l’histoire. La boutique sur place propose également les dernières nouveautés ainsi que des articles spécialisés.



Des personnages de la série Mobile Suit Gundam, incontournable parmi les passionnés de modélisme, souhaitent la bienvenue aux visiteurs de Hobby Square.



Pièces nouvelles aux côtés de pièces historiques lors d’une exposition à Hobby Square.



Une exposition expliquant en détail le processus de fabrication des modèles Gundam.



Bandai propose des kits de modèles conçus dans le cadre de son initiative Gunpla Academia, destinée aux établissements scolaires visant à initier les élèves au monde du modélisme.

Un artisanat avec une riche histoire

La tradition de l’artisanat de Shizuoka a grandement été influencée par Tokugawa Ieyasu (1543–1616), le fondateur du shogunat Tokugawa qui a régné sur le Japon pendant plus de 200 ans. Lorsqu’il était jeune, Ieyasu était un otage politique à Sunpu, ce qui deviendra plus tard la ville moderne de Shizuoka. À l’âge de 40 ans, il prend le contrôle de la région, déplaçant la ville de Hamamatsu au sud-ouest, et érige le château de Sunpu en 1589.

Pour ce projet, Ieyasu fait venir des quatre coins du Japon des maîtres charpentiers, des sculpteurs, des métallurgistes et d’autres artisans qualifiés. Il reconstruit également l’important sanctuaire de Sengen et agrandit le château, où il s’est installé après avoir transmis le titre de shôgun à son fils Hidetada, même s’il continuait d’exercer le pouvoir en retrait. Après la mort d’Ieyasu en 1616, les artisans ont construit le sanctuaire de Kunôzan en tant que sa dernière demeure.

Plus tard, les shôguns ont apporté leur soutien à ces artisans, et un grand nombre d’entre eux se sont installés dans la région, profitant des espaces boisés voisins afin de créer des pièces d’artisanat de haute qualité. Des traditions telles que l’artisanat du bambou ont su traverser les époques et sont encore pratiquées aujourd’hui.



Une maquette plastique rendant hommage à l’armure en or Kindamigusoku portée par Tokugawa Ieyasu.

Aoshima Jirô, celui avec qui l’industrie du modélisme a pris son envol

À Shizuoka, l’industrie du modélisme jouit d’une longue histoire et remonte à 1924, lorsqu’un passionné d’aviation, Aoshima Jirô, créa un centre de recherche aéronautique dans la ville. Mettant à profit ses connaissances et son expérience, Aoshima se lança dans la fabrication de kits de modèles d’avions en bois, qu’il commença à commercialiser en 1932. Ses modèles, avec des visées pédagogiques, avaient pour objectif d’enseigner l’aéronautique, gagnant peu à peu de nombreux fans d’un bout à l’autre de l’Archipel.

Les restrictions des années d’après-guerre contraignirent un nombre croissant de fabricants à se mettre à vendre des maquettes de bateau en bois. À partir de la fin des années 1950, alors que les modèles plastique importés remportaient de plus en plus de succès, ils adoptèrent eux aussi le plastique pour leurs kits.

En 1961, Aoshima Jirô créa Aoshima Bunka Kyôzai afin de développer et de fabriquer des kits de modèles. Sa société deviendra numéro 1 dans le secteur du modélisme.



Les premiers modèles en bois fabriqués par la société Aoshima exposés au Hobby Square.