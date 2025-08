« Junglia », le nouveau parc à thème d’Okinawa en pleine forêt vierge

Les endroits à visiter à tout prix !

Niché dans la forêt subtropicale de Yanbaru à Okinawa, un nouveau parc à thème unique en son genre a ouvert ses portes le 25 juillet 2025. Au menu, des attractions à sensations fortes (tyroliennes et parcours dans la jungle) mais aussi un restaurant avec vue panoramique ou un spa exotique... Immersion sensorielle et cadre naturel exceptionnel garantis !

Partir à l’aventure dans une jungle authentique

Situé au nord de l’île principale d’Okinawa, le parc national de Yanbaru où la diversité des écosystèmes est si bien préservée a été inscrit au patrimoine mondial en 2021. La péninsule de Motobu, plus au sud-ouest de l’île, est très prisée des touristes qui affluent sur les magnifiques plages, découvrent Chura-umi (l’aquarium le plus visité du Japon) mais aussi le célèbre château de Nakijin classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

« Junglia Okinawa » (ci-après, Junglia) qui a ouvert ses portes le 25 juillet 2025 est donc la nouvelle attraction touristique de l’île. Son ambition est de proposer des « vacances dynamiques » conjuguant l’excitation de plonger dans la jungle, au luxe de profiter en toute quiétude de vues imprenables et à la sensation de liberté ultime. Ce site diffère des parcs à thème artificiels traditionnels car, loin des décors en carton pâte, il mise sur une plongée riche d’émotions dans un vrai cadre naturel, en pleine forêt vierge.



En haut : l’arbre qui accueille les visiteurs à l’entrée du parc est un mélange foisonnant et gigantesque de diverses plantes emblématiques de la flore d’Okinawa. En bas : les ficus ginseng qui poussaient naturellement sur le site ont été conservés.



Vue du belvédère panoramique « Infinity Terrace »

Situé à mi-chemin entre Nago et Nakijin, Junglia s’étend sur 60 hectares dans les hauteurs de l’île. La zone était à l’origine un terrain de golf. Recouvert à 30 % de forêt vierge, quand elle a été transformée en un complexe touristique, 37 504 nouveaux arbres y ont été plantés.

Une fois entré, on traverse un pan de forêt, puis on arrive au belvédère surplombant le parc. Au milieu d’un panorama verdoyant s’étalant à perte de vue, on distingue au loin l’énorme géode « Horizon Balloon ». Du haut de ses 200 mètres, le promontoire offre une vue imprenable sur la jungle majestueuse qui s’étend à l’horizon.



« Tam Tam Tram », le petit train, qui dessert dans le parc permet de parcourir les allées en musique dans une ambiance tropicale.



Opter pour un vol en ballon permet de survoler la jungle tout en trinquant à la vue. Luxe calme et visibilité.

À gauche du belvédère, on voit dépasser la tête et le long cou d’un diplodocus. Dans la zone du « Safari Dinosaure », on peut partir en 4x4 à la découverte de ces créatures du passé.

Au fil du parcours, on découvre 18 dinosaures qui bougent de manière réaliste, aspergent d’eau voire « attaquent » les visiteurs. Monté dans un 4x4 filant sur des chemins de terre, les promeneurs sont tellement ballottés et surpris qu’ils ne peuvent réprimer des cris. Cette attraction, inédite au Japon, est sans doute la plus populaire du parc.



Partir en safari à la recherche de dinosaures, passer au pied d’un brachiosaure (en haut) et échapper à l’attaque d’un tyrannosaure.

Ceux qui veulent voir des dinosaures mais n’apprécient pas les grosses cylindrées peuvent opter pour le parcours « Finding Dinosaurs » qui ravira petits et grands. Il s’agit de partir à la recherche d’un bébé dinosaure perdu, en se promenant dans la jungle.

Les dinosaures bougent et rugissent tant qu’on les dirait vivants. Ils sont si réalistes qu’on se demande s’il s’agit vraiment d’automates. Mais si on pose la question au guide, la magie restera entière, car il vous sera répondu que « Non bien sûr, des dinosaures vivent ici ». Voyage dans le temps garanti.



Le parcours comprend des ponts suspendus, des grottes et des wagonnets à traction, pour une aventure totale.

Sensations fortes dans le ciel du parc



Survoler la jungle comme un oiseau

La zone « Jungle Extreems » permet de tenter une « plongée dans la nature ». De la tour haute de 24,4 mètres (l’équivalent d’un immeuble de 7 étages), on peut s’essayer au « Gravity Drop » et opter pour une chute libre. Quand la tyrolienne du « Sky Phoenix » fait planer sur 280 mètres et le « Bungee Glider » combine chute et vol plané.



Plonger dans la jungle grâce à l’immense dispositif de propulsion.

Avec l’attraction « Human Arrow », on est propulsé comme une flèche vers les frondaisons. Mais il y à aussi le « Titans Swing », une forme de balançoire qui vous catapulte à grande vitesse. Cette zone qui conjugue adrénaline et plaisirs du ciel compte de nombreux adeptes.



S’envoler grâce à une balançoire géante !

Émotions garanties avec le « Sky End Trekking » et son pont suspendu à 34 mètres au-dessus d’une gorge. L’adrénaline accompagne toute la traversée de ce pont, long de 84 mètres et instable sous les pas.

Comme Junglia est en grande partie en plein air, il vaut donc mieux vérifier la météo avant sa visite et parer aux coups de soleil ou aux ondées en été. Mais cela fait aussi partie du jeu de l’aventure tropicale, alors attention à s’habiller en conséquence et à se préparer mentalement.



Un pont suspendu qui donne des frissons. Certains visiteurs, apeurés, s’agrippent à l’accompagnateur.

Cuisine d’Okinawa et spa tropical

Après les sensations fortes et l’excitation, place à la gourmandise. Dans le restaurant panoramique tout en baies vitrées, un menu où abondent les plats créatifs élaborés à base d’ingrédients locaux attend les gourmets. Mais on peut aussi choisir de s’installer en extérieur à des balcons ressemblant à des nids d’oiseaux et admirer le coucher du soleil et les feux d’artifice en savourant son repas.



En haut : vue du restaurant panoramique « Panorama Dining ». En bas : en extérieur. Au centre à droite, on aperçoit des balcons en forme de nids d’oiseaux.

L’excitation passée, on peut aussi aller se détendre au Spa Junglia, situé juste à côté du parc. Le bain à débordement semble se fondre dans le paysage, quand les piscines dans des grottes, les sources chaudes et les saunas rassérénent le corps et l’esprit. Dans de luxueux espaces, on peut se restaurer tout en admirant la vue donnant sur la jungle. Pas besoin d’avoir visité le parc, l’accès est libre. C’est l’endroit idéal pour se détendre à l’occasion d’un voyage dans le nord d’Okinawa.



À gauche : le très chic lobby du spa. À droite : bains extérieurs à l’ambiance tropicale. En bas : le plus grand bain à débordement du monde offre une sensation de bien-être incomparable.

Le manque d’hôtels à proximité reste un problème pour l’hébergement et l’accès est souvent difficile en raison des embouteillages sur les autoroutes ou de l’étroitesse des routes de montagne. Mais les autorités ont entrepris d’améliorer le réseau routier. Pour l’instant, le plus pratique est encore de prendre un bus direct au départ de l’aéroport de Naha (2 h 20, payant et sur réservation) ou de séjourner dans un hôtel partenaire proposant un service de navette.

Les entrées se sont très vite vendues dès l’annonce de l’ouverture et, même après la saison estivale, le site devrait continuer d’attirer les visiteurs grâce à ses activités en forêt. Un nouveau spot touristique est né à Okinawa.



Les « Buggy Voltage » permettent de se lancer à grande vitesse sur des pistes naturelles (un permis de conduire ordinaire suffit).



Le parc a pour mascottes les Yanbaru Friends, un coq sauvage d’Okinawa et un lion shīsā, qui font office de guide de forêt.



En haut : terrasse du « Wild Banquet ». En bas : au menu du food truck.



La boutique « Village Bazaar » propose à la vente 550 articles (originaux à 90 %).

Pour plus ample information sur les horaires d’ouverture et les réservations, consulter le site officiel de Junglia (en anglais).

(Reportage et texte et photos de Nippon.com)