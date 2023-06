À la recherche des étoiles de Sapporo

Les endroits à visiter à tout prix !

Visiterle Japon

À Sapporo, au nord du Japon, un grand nombre d’architectures arborent une étoile à cinq branches, symbole maintenant associé à la ville depuis plus de 150 ans.

Les visiteurs de la ville de Sapporo ne manqueront pas de remarquer les nombreuses étoiles apparaissant sur des architectures de la capitale de la préfecture de Hokkaidô. Ces étoiles datent de l’époque du développement de la municipalité par le Kaitakushi (Commission de développement de Hokkaidô), fondé en 1869. Initialement, ses navires arboraient un drapeau avec une étoile rouge à cinq branches, représentant l’Étoile du Pôle Nord, sur fond bleu. L’étoile sera plus tard utilisée comme symbole sur les bâtiments comme de nombreux produits dans les magasins.

Le Bureau de briques rouges

L’ancien bâtiment du gouvernement de la préfecture de Hokkaidô, affectueusement appelé par les habitants « le Bureau de briques rouges » (Red Brick Office) fut construit en 1888, après la dissolution du Kaitakushi en 1882. De style néobaroque américain, c’est l’un des sites qui rencontre le plus de succès dans la préfecture. La construction des murs extérieurs a nécessité pas moins de 2,5 millions de briques rouges, fabriquées dans des villages locaux tels que Shiroishi et Toyohira, qui ont plus tard fusionné avec la ville de Sapporo. Le bâtiment servira de bureau principal pour le gouvernement jusqu’en 1968. L’année suivante, il fut désigné Bien culturel important.

La lucarne centrale du bâtiment arbore une étoile rouge.



L’ancien bâtiment du gouvernement de Hokkaidô, aussi appelé « le Bureau de briques rouges » (Pixta)

Depuis 2019, le Bureau de briques rouges fait l’objet de travaux de rénovation de grande envergure afin de prévenir le vieillissement du bâtiment et le rendre plus résistant aux tremblements de terre. Le projet devrait s’achever en 2025. Le bâtiment est donc actuellement dissimulé derrière des échafaudages, si bien qu’une toile arborant une photo de la façade du bâtiment une fois terminée recouvre maintenant la structure, pour que les visiteurs puissent se consoler un minimum. Un point d’observation a ouvert le 7 mai, adjacent à la structure. De là, les touristes peuvent observer de plus près le toit de la tour octogonale, qui a temporairement été retiré du sommet du bâtiment.



Le Bureau de briques rouges en cours de rénovation. L’imposante affiche montre à quoi il ressemblera une fois les travaux achevés. (Kyôdô)

La Tour de l’horloge

Cet emblème de la vile a été construit en octobre 1878. Initialement une salle d’exercice pour l’École d’agriculture de Sapporo, ce bâtiment est plus tard devenu l’Université de Hokkaidô. La Tour de l’horloge arbore pas moins de 17 étoiles rouges.



La Tour de l’horloge (Pixta)

Le Musée de la bière de Sapporo

L’étoile dorée présente sur les bières Sapporo vient en fait de l’étoile à cinq branches rouge employée par le Kaitakushi. L’entreprise elle-même doit ses origines à une brasserie créée par le bureau de développement en septembre 1876. Le bâtiment du Musée de la bière de Sapporo arbore lui aussi des étoiles de couleur rouge.



Le Musée de la bière de Sapporo (Pixta)



Ces versions en édition limitée de cannettes de bière arborent elles aussi une étoile rouge. (Jiji)

L’hôtel Hôheikan

Cet hôtel de style occidental, qui était jadis directement géré par le Kaitakushi, a été construit en novembre 1880, situé près de ce qui est aujourd’hui le parc Ôdori. Il a été déplacé vers le parc Nakajima en 1958, où il a longtemps été utilisé pour célébrer des mariages.



L’hôtel Hôheikan (Pixta)

Seikatei

Ce bâtiment a été construit en 1880 en tant que station de repos pour l’empereur Meiji lorsqu’il était en visite sur l’île.



Seikatei (Pixta)

Le Musée du jardin botanique de l’Université de Hokkaidô

Ce jardin botanique historique a été aménagé en 1886. S’y dresse un musée abritant des documents de grande valeur, qui ont été collectés à des fins académiques depuis l’ère Meiji (1868-1912). Lorsque vous visiterez le jardin, gardez l’œil et le bon. Les étoiles à l’entrée du bâtiment sont plutôt difficiles à trouver !



Le Musée du jardin botanique de l’Université de Hokkaidô (© Pixta)



Le portique (Pixta)

La Grande horloge aux étoiles de la gare de Sapporo

Encore aujourd’hui, les étoiles qui ont brillé sur Sapporo pendant plus de 150 ans sont toujours visibles dans toute la ville, afin de souhaiter la bienvenue tant à ceux qui y habitent qu’à ceux qui ne sont que de passage.



La Grande horloge aux étoiles sur la tour JR, à la gare JR de Sapporo (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)