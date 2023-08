Biwa : le plus grand lac du Japon fournit en eau potable plus de 10 % des habitants de l’Archipel

Les endroits à visiter à tout prix !

Connu pour la beauté de ses paysages et pour être l’un des principaux pourvoyeurs d’eau de la région du Kansai, le lac Biwa est de loin le plus grand lac d’eau douce du Japon.

Avec une superficie de 670 kilomètres carrés, le lac Biwa est notoirement le plus grand lac du Japon. Sa proximité avec l’ancienne capitale de Kyoto en a fait un des topos incontournables de l’art et la littérature depuis des siècles.

Intégralement localisé dans la préfecture de Shiga, il est trois fois plus grand que le lac Kasumigaura, qui, avec ses 220 km², est le deuxième plus grand du pays. La rive du lac Biwa fait environ 235 kilomètres de long, c’est-à-dire qu’il faudrait plus de 10 heures pour en faire le tour à vélo à une vitesse moyenne de 20 km/h. À pied, il faudrait plus de 50 heures, soit plus de deux jours non-stop en se déplaçant à 4 km/h.

Descriptif du lac Biwa

Superficie 669,3 km2 Longueur de la rive 235,2 km Longueur nord-sud 63,49 km Largeur est-ouest Maximum 22,8 km / minimum 1,3 km Profondeur Maximum 103,6 m / moyenne 41,2 m Volume 27,5 milliards de m3



Plage ensoleillée dans le parc Nagisa, à Ôtsu, sur les rives du lac.



Le portique (torii) « flottant » du sanctuaire de Shirahige



Ukimidô, la « salle flottante » du temple Mangetsu-ji

C’est cette eau en abondance qui explique les paysages magnifiques du lac Biwa, qui est aussi un réservoir important pour la région du Kansai. La majeure partie de l’eau utilisée à Kyoto provient directement du lac, quand l’ensemble de la préfecture d’Osaka et la ville de Kobe utilisent l’eau de la rivière Yodo... qui prend justement sa source au lac Biwa. Celui-ci approvisionne donc près de 15 millions de personnes, soit plus de 10 % des habitants de l’archipel.

Nombre de personnes dont l’approvisionnement en eau dépend du lac Biwa (par préfecture)

(en millions de personnes) Shiga 1,21 Kyoto 1,80 Osaka 8,81 Hyôgo 2,97 Total 14,79



Le canal du lac Biwa

Le lac Biwa est l’un des plus anciens lacs au monde. Il y a environ 4 millions d’années, près de l’actuelle ville d’Iga, dans la préfecture de Mie, un lac peu profond s’est formé. Au cours des siècles, il a lentement et progressivement changé de forme, et au fil des mouvements de faille, le sol s’est enfoncé et les dépressions ont été comblées de sédiments. Le lac a fini par prendre sa forme actuelle, il y a sans doute près de 400 000 ans.

Au cours de cette longue histoire, la faune et la flore vivant dans le lac ont évolué de manière unique. Il est avéré que 1 700 espèces de plantes et d’animaux aquatiques ont élu domicile dans le lac, dont le biwako ônamazu (poisson-chat géant du lac Biwa) et le biwa masu (truite de Biwa) qui sont deux des 60 espèces considérées comme endémiques du site.



Le grand festival de feux d’artifice du lac Biwa est organisé tous les étés autour du 8 août. En 2023, il a eu lieu pour la première fois depuis quatre ans.

