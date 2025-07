Pour ses dix ans, l’hôtel de Godzilla inaugure une nouvelle chambre thématique

Le Japon en photos

Visiterle Japon

L’hôtel Gracery Shinjuku est déjà bien connu pour son décor lié au plus célèbre des monstres géants et comprenant une gigantesque statue de Godzilla. Dix ans après son ouverture, l’établissement offre désormais aux fans une nouvelle chambre montrant un combat entre Godzilla et King Ghidorah, l’un de ses ennemis récurrents.

La tête de Godzilla, monument emblématique dressé à 50 mètres de hauteur dans le quartier animé de Kabuki-chô, à Shinjuku, continue de fasciner une décennie après son apparition. Surgissant depuis la terrasse du huitième étage du bâtiment de la Tôhô, le monstre pousse des grognements menaçants à l’adresse des passants et accueille les clients de l’hôtel Gracery Shinjuku. Réparti sur les étages 8 à 30 du bâtiment, l’établissement compte 970 chambres et attire une clientèle venue du monde entier : les touristes étrangers représentent à eux seuls environ 90 % de sa fréquentation.



L’hôtel Gracery Shinjuku et sa gigantesque tête de Godzilla. Les clients peuvent l’admirer de près depuis le hall du huitième étage. (Photo de Nippon.com, © Toho Co., Ltd.)



Le lobby expose une collection d’affiches de films retraçant toute la saga, ainsi qu’un véritable costume de Godzilla ayant servi lors de tournages. (Photo de Nippon.com, © Toho Co., Ltd.)

Dès leur arrivée, les visiteurs sont plongés dans l’univers du roi des monstres. Des dioramas et des affiches de films anciens jalonnent les couloirs, donnant à leur séjour un parfum de cinéma. Au dernier étage, la célèbre Godzilla Room propose une suite entièrement décorée sur le thème du monstre, avec mobilier, objets et prestations exclusives pour une immersion totale dans la franchise. Premier hôtel au monde à être entièrement dédié à Godzilla, il est devenu une destination de choix pour les passionnés d’effets spéciaux et les familles adeptes des kaijû.

Le 1er juillet dernier, à l’occasion de son dixième anniversaire, l’hôtel a lancé une toute nouvelle expérience : une chambre aux couleurs du combat entre Godzilla et King Ghidorah. Inspirée des plateaux de tournage des classiques du tokusatsu (films à effets spéciaux), elle permet aux visiteurs de prendre les commandes de l’action. Grâce à un système intégré de contrôle de la lumière et du son, ils peuvent ainsi recréer une scène de combat entre ces deux monstres légendaires. Une aubaine pour les fans qui rêveraient de se glisser dans la peau d’un réalisateur et de mettre en scène leur propre affrontement titanesque… à une échelle de 1/50 !



Le hall d’ascenseur et les couloirs du dernier étage sont tous décorés dans le style propre à Godzilla. (Photo de Nippon.com, © Toho Co., Ltd.)



Dans la nouvelle chambre thématique, des effets spéciaux tels que des lumières et des cris peuvent être déclenchés grâce à un bouton. (Photo de Nippon.com, © Toho Co., Ltd.)



La chambre thématique Godzilla originale reste une des préférées des fans. La salle de bain est également entièrement aux couleurs du monstre géant. (Photo de Nippon.com, © Toho Co., Ltd.)



Des produits dérivés Godzilla en édition limitée sont en vente à l’accueil de l’hôtel. (Photo de Nippon.com, © Toho Co., Ltd.)



Ne manquez surtout pas le menu du café à thème servi au lounge. (Photo de Nippon.com, © Toho Co., Ltd.)

Pour toute réservation ou demande de renseignements, veuillez visiter le site officiel de l’hôtel Gracery Shinjuku.

(Photo de titre : la nouvelle chambre représentant le combat entre Godzilla et King Ghidorah Room a été dévoilée au cours d’une conférence de presse. Toutes les photos : Nippon.com/Courtesy TM & © Toho Co., Ltd.)