Exposition nocturne TeamLab : la vallée de Yôrô en mode fantasmagorique

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TeamLab a inauguré une exposition nocturne en plein air dans la vallée de Yôrô, dans la préfecture de Chiba, combinant projection mapping et technologies sonores avec la beauté naturelle du site.

De l’art en plein air

Le 17 avril, le collectif artistique international TeamLab a ouvert une exposition dans la vallée de Yôrô, une destination touristique située au centre de la préfecture de Chiba, près de Tokyo. Jusqu’au 24 mai, les visiteurs peuvent se promener le long de la promenade de Nakase, au bord de la rivière Yôrô, et découvrir des installations immersives. Dans le cadre d’une initiative préfectorale visant à encourager les séjours avec nuitée, l’entrée est gratuite pour les clients des hébergements à proximité (le tarif standard étant de 1 500 yens, soit 8 euros, pour les adultes en semaine).

La vallée de Yôrô est réputée pour ses sources thermales et ses paysages. Ses eaux limpides abritent une grande diversité d’espèces, et la randonnée comme la pêche y sont populaires. La région est également connue pour ses formations géologiques exposées, témoignant d’une inversion du champ magnétique terrestre. Cela a conduit en 2020 à la reconnaissance officielle du Chibanien, une période allant d’environ 774 000 à 129 000 ans avant notre ère, nommée d’après la préfecture.



La rivière Yôrô en début de soirée : l’exposition TeamLab est au-delà du pont Taiko. (Nippon.com)



Des fleurs sont projetées sur une falaise aux strates rocheuses apparentes. (Nippon.com)

TeamLab avait déjà intégré la nature dans ses œuvres lors d’expositions en plein air, notamment au jardin botanique de Nagai à Osaka ou dans des rizières en terrasses de la préfecture d’Ibaraki. L’exposition de la vallée de Yôrô comprend cette fois dix œuvres exploitant pleinement la beauté du site.

Le parcours suit un sentier de randonnée d’un kilomètre, incluant des passages où les visiteurs doivent traverser de l’eau peu profonde. Des projections de fleurs innombrables, qui éclosent puis se dispersent, se déploient sur fond de rivière et de parois rocheuses de plusieurs dizaines de mètres de haut. Les œuvres intègrent également des éléments naturels, comme le lichen Parmotrema tinctorum, capable de vivre plusieurs décennies, voire un siècle dans un environnement à l’air pur, ainsi qu’un immense arbre en décomposition tombé dans la rivière.

Le fondateur de TeamLab, Inoko Toshiyuki, invite les visiteurs à s’immerger dans la « mémoire de la Terre » : « On peut ressentir l’accumulation d’un temps immense à travers la forme de la vallée de Yôrô, et éprouver physiquement sa propre existence au-dessus de cette histoire. »



Les arbres changent de couleurs au passage des visiteurs. (Nippon.com)



Le lichen Parmotrema tinctorum, symbiose entre un champignon et une algue, brille de teintes vives, jaunes et bleues. (Nippon.com)



Un arbre tombé incarne la continuité de la vie. (Nippon.com)



Des objets en forme d'œuf changent de couleurs lorsqu’on les touche. (Nippon.com)



Dans les profondeurs de l’obscurité au-dessus, la lumière surgit. (Nippon.com)



Et la cascade apparut. (Nippon.com)



Le « pilier de flux constant », composé de lumière, ondule comme un être vivant. (Nippon.com)



Des paroles de prière emplissent la grotte. (Nippon.com)



La lumière transforme le sentier forestier en une image semblable à une photographie. (Nippon.com)

TeamLab: la vallée de Yôrô

Lieu : autour de la promenade de Nakase, dans la vallée de Yôrô (Ôtaki, Chiba)

autour de la promenade de Nakase, dans la vallée de Yôrô (Ôtaki, Chiba) Dates : du 17 avril au 24 mai 2026

du 17 avril au 24 mai 2026 Horaires : de 18 h 45 à 21 h 00 (dernier entrée à 20 h 20)

de 18 h 45 à 21 h 00 (dernier entrée à 20 h 20) Tarifs : adultes 1 500 yens (1 800 yens les week-ends et jours fériés); lycéens, collégiens et écoliers 800 yens; gratuit en dessous.

adultes 1 500 yens (1 800 yens les week-ends et jours fériés); lycéens, collégiens et écoliers 800 yens; gratuit en dessous. Site officiel et détails pour réservations : https://www.teamlab.art/e/yorovalley/

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)