Située le long de la côte pacifique du Japon, la préfecture d’Ibaraki est connue pour le célèbre jardin japonais Kairaku-en. C’est également la plus grande région productrice de nattô (graines de soja fermentées).

Parmi les attraits géographiques d’Ibaraki, citons Kasumigaura, au sud de la préfecture, le deuxième plus grand lac du Japon, ainsi que le célèbre mont Tsukuba (situé au nord-ouest du lac), qui figure déjà dans le recueil de poésie Man’yôshû datant du VIIIè siècle. La plus longue rivière du pays, Tone (qui possède aussi le plus grand bassin versant du pays), traverse la préfecture depuis l’ouest pour se jeter dans le Pacifique à l’est.

La préfecture d’Ibaraki en bref

Établie en 1875 (anciennement la province de Hitachi)

Capitale : Mito

Population : 2 867 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 6 098 km2

Mito, la capitale, est aussi la plus grande ville de la préfecture, suivie de Tsukuba, au sud-ouest, ainsi que Hitachi et Hitachinaka, sur la côte nord. C’est à Mito que se trouve le Kairaku-en, un parc inauguré en 1840 et classé parmi les trois plus beaux jardins paysagers du Japon. (Voir notre article : Les Trois grands jardins japonais : Kairaku-en, Kenroku-en et Kôraku-en)



Le jardin Kairaku-en est réputé pour ses milliers de pruniers d’une centaine de variétés différentes. (Pixta)

La ville de Tsukuba accueille un grand nombre d’instituts de recherche importants. Le projet technopole de Tsukuba, lancé dans les années 1970, a fait venir environ 150 centres universitaires et centres de recherche nationaux et privés.

Cet accent mis sur la recherche et le développement autour des sciences et technologies, ainsi que sa proximité avec Tokyo et la mer ont contribué à faire d’Ibaraki un grand centre industriel. Les entreprises se regroupent surtout autour de la ville de Hitachi où l’entreprise multinationale du même nom a été fondée en 1910, et du port de Kashima qui joue un rôle important dans l’industrie pétrochimique et les industries des matériaux.

En parallèle, les plaines et le climat tempéré en font aussi une région agricole importante. En 2020, Ibaraki possédait le plus grand nombre d’exploitations agricoles du pays, et était troisième au Japon, après Hokkaidô et Kagoshima, en valeur des récoltes. C’est le deuxième producteur du Japon de tubéreuses et légumes, après Hokkaidô.

La préfecture d’Ibaraki est sans doute la plus connue pour sa production de nattô, ou les graines de soja fermentées. La légende dit que cette spécialité relevée remonte à l’époque du commandant militaire Minamoto no Yoshiie (1039-1106) qui s’est aperçu que le soja transporté pas ses troupes devenait gluant et odorant lorsqu’il était emballé dans de la paille. Avec 18 exploitants, Ibaraki a le plus grand nombre de producteurs de nattô de toutes les préfectures, selon l’association nationale de producteurs. (Voir notre article : La naissance d’un super-aliment japonais, le « nattô »)



Du nattô dans l’emballage traditionnel en paille (Pixta)

La préfecture est aussi le berceau de l’aikidô, cet art martial développé par Ueshiba Morihei, qui s’est installé à Iwama, dans la préfcture d’Ibaraki dans les années 1940. Il y a construit le sanctuaire d’Aiki et le dôjô d’Ibaraki qui sont devenus la base de l’expansion de l’aikidô à l’international.



La mascotte officielle de la préfecture (gauche) a été baptisée Nebâru-kun, un nom qui rappelle le côté gluant du nattô. Il est accompagné de sa copine, Umeneba-chan, dont son appellation évoque la production de prunes (ume) à Ibaraki. (Jiji)

Personnalités originaires d’Ibaraki

Mamiya Rinzô (1780-1844) : Explorateur et cartographe. C’est le premier Japonais à avoir exploré Karafuto (l’île de Sakhaline), constatant que c’était une île et qu’elle ne faisait donc pas partie du continent eurasien.

(1780-1844) : Explorateur et cartographe. C’est le premier Japonais à avoir exploré Karafuto (l’île de Sakhaline), constatant que c’était une île et qu’elle ne faisait donc pas partie du continent eurasien. Yokoyama Taikan (1868-1958) : Peintre de nihonga (peinture japonaise classique). Il a étudié sous des maitres de différentes traditions japonaises et beaucoup voyagé à l’étranger avant de devenir un des plus grands artistes de la période d’avant-guerre. Il a été co-fondateur de l’Institut japonais des beaux-arts.

(1868-1958) : Peintre de nihonga (peinture japonaise classique). Il a étudié sous des maitres de différentes traditions japonaises et beaucoup voyagé à l’étranger avant de devenir un des plus grands artistes de la période d’avant-guerre. Il a été co-fondateur de l’Institut japonais des beaux-arts. Yamaguchi Natsuo (1952-) : Homme politique. Président du Kômeitô, membre associé de la coalition actuellement au pouvoir. Membre de la Chambre des représentants de 1990 à 1996, et puis élu à la Chambre des conseillers de 2001 jusqu’à ce jour.

(1952-) : Homme politique. Président du Kômeitô, membre associé de la coalition actuellement au pouvoir. Membre de la Chambre des représentants de 1990 à 1996, et puis élu à la Chambre des conseillers de 2001 jusqu’à ce jour. Kuriyama Chiaki (1984-) : Actrice et mannequin. Elle a joué dans nombre de films, y compris Battle Royale (2000) de Fukasaku Kinji, et Kill Bill : Volume 1 (2003) de Quentin Tarantino.

(Photo de titre : le mont Tsukuba : Pixta)