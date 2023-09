À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Shizuoka, ce sont les villes thermales d’Atami, Itô et Shuzenji, mais aussi les plantations de thé vert et les magnifiques panoramas sur le Pacifique.

La préfecture de Shizuoka se situe le long de la côte centre de l’océan pacifique. La partie montagneuse à l’est est dominée par le mont Fuji et la péninsule d’Izu, aux confins de la baie de Suruga à l’est. L’ouest de la préfecture est jalonnée de gorges et de plages de sable.

La préfecture de Shizuoka en bref

Établie en 1876 (anciennement les provinces d’Izu, Suruga et Tôtomi)

Capitale : Shizuoka

Population : 3 633 000 habitants (octobre 2020)

Superficie 7 777 km2

Facilement accessible depuis la métropole de Tokyo, Shizuoka est une destination touristique privilégiée. La péninsule d’Izu offre une nature luxuriante, de magnifiques panoramas sur l’océan et des villes thermales réputées, dont Atami, Itô et Shuzenji. Et des touristes du monde entier y viennent admirer le mont Fuji. Le sanctuaire de Fujinomiya Sengen est le point de départ traditionnel pour l’ascension de la montagne sacrée.

Avec sa collection de vieilles locomotives à vapeur, le chemin de fer d’Ôigawa passe le long des contreforts des Alpes du sud en traversant une vallée escarpée de plantations de thé. Au sud-ouest, on trouve de belles plages avec des dunes de sable et des vagues d’envergure qui font le bonheur des surfeurs.



Une locomotive à vapeur du chemin de fer de Ôigawa traverse des plantations de thé. (Pixta)

Shizuoka est un gros producteur de thé vert, de clémentines mikan et de wasabi. Des anguilles sont élevées notamment dans le lac Hamana, et ses produits forestiers ont une très bonne réputation. Côté secteur industriel, la préfecture produit des métaux, des machines, des produits chimiques, ainsi que de l’alimentation et des compléments alimentaires. La ville de Hamamatsu est un centre de fabrication d’instruments de musique.



Un champ de wasabi le long d’une colline. L’eau abondante et les nombreuses vallées font de Shizuoka un lieu idéal pour sa production. (Pixta)



Fujippi, la mascotte officielle de Shizuoka allie sa montagne si connue au bleu de la mer. (© Préfecture de Shizuoka)

Personnalités originaires de Shizuoka

Shimizu no Jirochô (1820-93) : Entrepreneur, gangster et personnage folklorique qui a influencé certains membres du gouvernement de Meiji.

Toyoda Sakichi (1867-1930) : Fondateur de Toyota Industries et d’autres entreprises qui forment le groupe Toyota.

Inoue Yasushi (1907-91) : Auteur célèbre pour ses romans historiques. Il est né dans le Hokkaidô, mais a grandi à Shizuoka. Paroi de glace, Le Sabre des Takeda ou Le Maître de thé figurent parmi ses œuvres les plus connues.

(Photo de titre : le mont Fuji en arrière-plan d’un bosquet de citronniers à Shizuoka. Pixta)