Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Ashino (Aomori)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Pour se rendre au parc Ashino pendant la période de floraison des cerisiers, rien de mieux que de prendre le train de la ligne Tsugaru qui traverse une canopée de pétales d’un rose éblouissant (photo de titre). Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

En plus d’être réputé pour ses 1 500 cerisiers, le parc Ashino est associé au grand écrivain japonais Dazai Osamu (1909-1948). L’auteur de Soleil couchant ou de La Déchéance d’un homme est né et a grandi près du parc, et s’y amusait souvent. Une statue de bronze et une stèle en son honneur s’y trouvent également.

Le parc Ashino (Aomori)

Adresse : Ashino, Kanagi-chô, Goshogawara-shi, Aomori-ken

Nombre d’arbres : 1 500

Floraison : fin avril à début mai

Variétés : somei yoshino, sato-zakura , etc.

, etc. Horaires : ouvert tous les jours 24h/24

Entrée gratuite

Site Web

(Photo de titre © ville de Goshogawara)