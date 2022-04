Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Kitakami Tenshôchi (Iwate)

Avec pas moins de 10 000 cerisiers de 150 variétés différentes, Kitakami Tenshôchi est considéré comme l’un des trois plus beaux parcs à cerisier de la région du Tôhoku (nord-est). Il propose même une croisière en bateau et une balade en calèche. Bien entendu, le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

