Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc du château de Funaoka (Miyagi)

Du haut du parc du château de Funaoka, une sublime vue panoramique s’offre au regard des visiteurs : plus d’un millier de cerisiers longeant un cours d’eau se superposent au majestueux mont Zaô. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

