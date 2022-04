Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc de Tsuruoka (Yamagata)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Aujourd’hui peuplé de 730 cerisiers, le parc de Tsuruoka a été crée sur le terrain où s’érigeait l’ancien château de Tsuruoka, dirigé par le puissant clan Sakai durant l’époque d’Edo (1603-1868). Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc de Tsuruoka est populaire pour ses cerisiers comme pour son importance historique et culturelle : quelques traces de l’ancienne présence du château de Tsuruoka y subsistent ici et là. La ville est également le lieu de naissance de l’écrivain Fujisawa Shôhei, dont certains de ses livres ont été adaptés au cinéma (notamment Le Samouraï du crépuscule, Love and Honor, tous deux réalisés par Yamada Yôji). Un musée lui est dédié au sein du parc.

Le parc de Tsuruoka (Yamagata)

Adresse : Baba-chô, Tsuruoka-shi, Yamagata-ken

Nombre d’arbres : 730

Floraison : mi-avril à fin avril

Variétés : somei yoshino, yae-zakura, shidare-zakura

Horaires : ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site Web

(Photo de titre © Tsuruoka City Tourism and Commerce Department)