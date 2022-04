Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : les cerisiers pleureurs de Miharu (Fukushima)

Visiterle Japon

La ville de Miharu, dans la préfecture de Fukushima, peut se targuer de la présence de 10 000 cerisiers, dont 2 000 sont de la variété des « cerisiers pleureurs » (shidare-zakura). Le plus célèbre d’entre eux, appelé Taki-zakura (« cerisier cascade ») est âgé de plus de 1 000 ans ! Il est le premier cerisier du Japon à avoir été désigné comme « monument naturel » et également reconnu comme l’un des « Trois grands cerisiers » du pays. Miharu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский