Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc de Mobara (Chiba)

Le parc de Mobara, qui comprend plus de 2 800 cerisiers de différentes variétés, a été aménagé en profitant du relief des collines, de l’étang et des autres caractéristiques de son terrain naturel. De nombreux amateurs de « hanami » (contemplation des fleurs) affluent vers le parc pendant le festival des cerisiers chaque année, lorsque les arbres autour du grand étang sont en pleine floraison. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

