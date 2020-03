Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc naturel d’Izumi (Chiba)

Visiterle Japon

Parmi les cerisiers du parc naturel d’Izumi, environ 100 arbres ont été déplacés ici lorsque la ferme d’élevage administrée par la maison impériale a dû déménager en raison de la construction de l'aéroport international de Narita. La grande pelouse du parc, entourée de magnifiques cerisiers, est une destination de pique-nique populaire pour les familles et les groupes scolaires. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский