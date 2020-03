Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc du fleuve Sumida (Tokyo)

Les cerisiers (sakura) du parc Sumida bordent les deux rives du fleuve Sumida sur environ 1 km, entre le pont Azuma et le pont Sakura. Ces arbres auraient été plantés à l'époque d'Edo (1603-1868) sur ordre du shogun Tokugawa Yoshimune, afin que les citadins puissent eux aussi profiter de la beauté des fleurs de cerisier. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).