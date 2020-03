Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc de Koganei (Tokyo)

Visiterle Japon

Le parc de Koganei est une vaste espace vert de 80 hectares, qui fait près d’1,5 fois la taille du fameux parc d’Ueno. Les 1 700 cerisiers (sakura) rassemblent plus de 50 variétés qui fleurissent à des moments différents. Vous pouvez donc les apprécier pendant un mois complet. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

