Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le canal d’Ôkôzu (Niigata)

Des cerisiers ont été plantés le long du remblai de dix kilomètres afin de commémorer l’achèvement du canal d’Ôkôzu, construit pour contrôler les crues du fleuve Shinano.

Si le fleuve Shinano, le plus long cours d’eau du pays, apporte aujourd’hui de nombreux bienfaits à la population vivant tout autour, il a autrefois été source de désastres à cause des inondations puis des destructions qu’elles provoquaient. Le canal d’Ôkôzu a ainsi été bâti pour contrôler les crues, en faisant dévier l’eau vers la mer du Japon. Sa construction, débutée en 1907, a duré 22 ans, et le canal a pu permettre à la plaine d’Echigo de devenir la plus grande zone productrice de riz.

Le canal d’Ôkôzu (Niigata)

Adresse : Gosengoku, Tsubame-shi, Niigata-ken

Nombre d’arbres : 3 000

Floraison : Début à fin avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de Tsubame)