Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc de Takada (Niigata)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Visiterle Japon

Le parc de Takada abrite 4 000 cerisiers qui s’illuminent de 3 000 lanternes en soirée lors de la floraison. Leurs pétales se reflètent alors dans les douves du château de Takada pour un spectacle d’une incroyable beauté. Le site est désigné comme l’un des trois plus beaux du Japon pour ses illuminations pendant le hanami.

Le parc est bâti sur l’ancien emplacement du château de Takada. Parmi les 4 000 cerisiers présents, 2 200 y ont été plantés en 1909 par un groupe de vétérans de la guerre. Les arbres ont pu fleurir en même temps cinq ans plus tard, et c’est depuis 1917 que le public est autorisé à venir les admirer. Aujourd’hui le lieu fait partie des 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc de Takada (Niigata)

Adresse : 44-1 Motoshiro-chô, Jôetsu-shi, Niigata-ken

Nombre d’arbres : 4 000

Floraison : début à mi-avril

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

Site web (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de la ville de Jôetsu)