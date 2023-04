Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Ôboshi (Yamanashi)

Fier de ses 2 000 cerisiers, le parc Ôboshi est situé au nord-ouest du mont Fuji, ce qui en fait aussi un excellent site pour admirer non seulement la montagne la plus haute de l’Archipel mais également les splendides paysages alpins de la chaîne des monts Yatsugatake. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

