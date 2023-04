Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Garyû (Nagano)

Le parc Garyû a été nommé ainsi car la forme de ses collines ressembleraient à un dragon (ryû) au repos (ga). Le lieu est non seulement renommé pour ses 600 cerisiers, dont la plupart sont regroupés près de l’étang principal, mais également pour son splendide bois de pins. Il comprend aussi un zoo où vivent des tigres du Bengale, des grands cabiaïs et autres lémurs catta. Le parc Garyû a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

