Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Usuzumi (Gifu)

Visiterle Japon

Le parc a été créé pour sublimer l’illustre cerisier usuwumi-zakura, de plus de 1 500 ans d’âge, désigné à la fois « monument naturel » et l’un des « Trois grands cerisiers du Japon » (avec le cerisier cascade de Fukushima et le Yamataka-Jindai de Yamanashi).

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский