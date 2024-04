Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Sakura no Sato (Shizuoka)

Visiterle Japon

La particularité du parc Sakura no Sato ? Il est possible d’apprécier les cerisiers en fleur pendant plusieurs périodes de l’année grâce à ses 1 500 arbres de 40 variétés. Certains s’épanouissent en automne (jûgatsu-zakura), d’autres en février (kawazu-zakura) et bien sûr en avril (Somei Yoshino).

