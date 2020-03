Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le château d'Okazaki (Aichi)

Le château d'Okazaki est chargé d'histoire : il s’agit du lieu de naissance du futur shogun Tokugawa Ieyasu. L’endroit est agréable à visiter tout au long de l'année, mais plus particulièrement pendant la saison des cerisiers, où 800 arbres sont à admirer dans le parc et le long de la rivière adjacente. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

