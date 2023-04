Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : la rive de Kaizu Ôsaki (Shiga)

Visiterle Japon

Au nord du lac Biwa, le plus grand du Japon, s’étend la rive accidentée de Kaizu Ôsaki, le long de laquelle s’épanouissent environ 800 cerisiers. Le paysage redouble de charme lors de la floraison, entre le début et la mi-avril, avec en toile de fond la petite île de Chikubu et ses magnifiques temples. Kaizu Ôsaki a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

