Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le temple Kimii (Wakayama)

Pas moins de 500 cerisiers embellissent l’enceinte du temple Kimii, et l’arbre présent devant le pavillon principal sert de référence pour définir le début de la période des cerisiers en fleurs dans la préfecture de Wakayama. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le temple bouddhiste Kimii a été édifié en 770 pour un prêtre de la Chine des Tang, appelé au Japon Ikô Shônin. Selon la légende, un dieu dragon lui aurait confié sept trésors, qui contenaient sept jeunes plants de cerisiers. Cette histoire a fait la renommée du temple.

Après avoir franchi l’imposante porte à un étage (rômon), un escalier de 231 marches vous mène vers le pavillon principal. On dit qu’un marchand de l’époque d’Edo nommé Kinokuniya Bunzaemon les a grimpés en portant sa mère sur le dos, et que les lanières de ses sandales se sont brisées durant la montée. La jeune fille qui les a réparées plus tard deviendra sa femme, et c’est pourquoi cet escalier est aussi appelé « kechien-zaka », ou « la pente des rencontres amoureuses ». Et puis ce marchand ayant amassé une grande fortune durant sa vie, on dit également que monter les marches apporte prospérité financière et bonheur dans le mariage.

Le temple Kimii

Adresse : 1201 Kimiidera, Wakayama-shi, Wakayama-ken

Nombre d’arbres : 500

Floraison : fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires du pavillon principal : 8 h 00 à 17 h00

Entrée : 200 yens

Site Web (en anglais)

(Photo de titre © Temple Kimii)