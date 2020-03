Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le temple Negoro-ji (Wakayama)

Visiterle Japon

Le Negoro-ji est le temple principal de l’école bouddhique Shingi Shingon. Son illustre histoire est vieille de plus de 900 ans, et sa célèbre grande pagode a été désignée trésor national. Ce lieu de culte ancien revêt ses plus beaux atours lorsque les quelque 7 000 cerisiers de son terrain fleurissent, entre fin mars et début avril. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

