Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Utsubuki (Tottori)

Avec 4 000 cerisiers, le parc Utsubuki est considéré comme le meilleur site de contemplation des fleurs de cerisiers de la préfecture de Tottori, au sud-ouest de l’île principale du Japon. Tout aussi belles que les fleurs elles-mêmes sont leurs reflets dans l'étang Hagoromo. Le festival Kurayoshi fait honneur à la floraison des cerisiers en ornant le parc Utsubuki de près de 500 lanternes. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le vaste terrain du parc englobe le mont Utsubuki, où, selon la légende, une jeune fille céleste qui vivait sur terre et avait épousé un humain trouva une robe en plumes pour retourner dans le ciel. Mais lorsqu'elle se vêtit de l'habit, elle perdit tout souvenir de sa vie ici bas et s'envola en laissant derrière elle son mari et leur enfant. Aujourd'hui, les visiteurs de l'étang Hagoromo (dont le nom signifie justement « robe en plumes ») peuvent se procurer une feuille de papier spéciale où ils notent tous les épisodes de leur vie qu'ils préfèrent oublier. Ils déposeront ensuite cette feuille sur l'étang afin que ces souvenirs disparaissent avec le papier...

Le parc Utsubuki (Tottori)

Adresse : Nakano-chô, Kurayoshi-shi, Tottori-ken

Nombre d'arbres : 4 000

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, etc

Horaires : ouvert 24 h sur 24

Pique-nique : barbecue autorisé dans les zones désignées

Entrée : gratuite

(Note : le festival 2020 de Kurayoshi est annulé par précaution face à l’épidémie actuelle de coronavirus. Le parc Utsubuku reste cependant libre d’accès.)

(Photo de titre : © Association de tourisme de Kurayoshi)