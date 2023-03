Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc de Ueno (Hiroshima)

Quelque 600 cerisiers ont été plantés autour de l’étang du parc de Ueno, créant un splendide cercle de pétales roses quand vient le printemps. Et le spectacle prend une tournure encore plus fantastique le soir grâce aux illuminations des lanternes. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

