Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le parc Kagamino (Kôchi)

La plus grande attraction du parc Kagamino, dans la préfecture de Kôchi, est un splendide tunnel de cerisiers de 200 mètres de long, illuminé de lanternes la nuit pendant la période de floraison. Les belles fleurs embellissent la cérémonie d’entrée des étudiants à l'Université de technologie de Kôchi au début du mois d’avril de chaque année. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

