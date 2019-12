Le « Kobe Luminarie », les fabuleuses illuminations de Kobe

Visiterle Japon

Le festival annuel des illuminations de la ville de Kobe, le « Kobe Luminarie », se tient du 6 au 15 décembre. Sa première édition avait eu lieu en 1995 après le terrible séisme de Kobe, afin de prier pour le repos des victimes et de redonner espoir aux habitants.

Le 25e festival des lumières de Kobe

Kobe accueille en 2019 sa 25e édition du « Kobe Luminarie », de splendides lumières qui iluminent cette grande ville portuaire de la préfecture de Hyôgo, à l’ouest d’Osaka. L’événement se tient chaque année dans le centre-ville depuis 1995, année du meurtrier tremblement de terre de Hanshin-Awaji (ou séisme de Kobe), qui a fait plus de 6 000 morts et disparus. C’est pour leur rendre hommage, mais aussi afin de donner la force de retrousser ses manches et reconstruire après le désastre que le « Kobe Luminarie » a été organisé.

Le premier jour du festival, le 6 décembre, malgré le froid (7 °C), de nombreux habitants de la ville se sont réunis afin d’assister à la cérémonie d’ouverture à 17 heures, incluant un moment de silence pour les victimes. Un demi-million d’ampoules LED se sont mis soudain à illuminer les lieux.

Les organisateurs attendent cette année autant de visiteurs qu’en 2018, soit environ 3,4 millions de personnes.

Informations

Dates : du 6 au 15 décembre 2019

Horaires : lundi à jeudi de 18 h à 21 h 30, vendredi de 18 h à 22 h, samedi de 17 h à 22 h, dimanche de 17 h à 21 h 30

Accès : parcours à suivre à partir de la gare JR Motomachi, au centre-ville de Kobe

(Article à l’origine publié sur The Page du 6 décembre 2019, et édité par Nippon.com)