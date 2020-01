L’île de Shôdoshima : une entrée dans le monde de l’art et du sacré

Les dorures à la feuille d’or et de laiton dans la pièce à tatami près de l’entrée ont été réalisées par quatre artisans de Kyoto. Les feuilles d’or sont extrêmement minces et laissent visibles les irrégularités des supports, par exemple des tatamis . Mais le simple fait d’être doré donne la sensation d’approcher d’une autre dimension.

Le Festival International d’Art de Setouchi est un festival triennal d’art contemporain, qui a lieu sur douze îles de la mer intérieure et deux ports, dont Shôdoshima. Des œuvres d’art sont exposées dans toute l’île pendant l’événement, et même parfois au-delà, car certaines œuvres d’artistes internationaux y restent de façon permanente.

Un lieu sacré d’entraînement spirituel datant du IXe siècle

Sur l’île de Shôdoshima, il existe un pèlerinage de 88 lieux saints, tout comme celui de Shikoku. Ces sites d’entrainement mental et psychique ont été visités par le fameux bonze Kûkai, le fondateur de l’école bouddhique Shingon au IXe siècle. Nous sommes allés à la deuxième station du pèlerinage des 88 lieux saints, le mont Goishi, ou Goishizan.













L’histoire du Namikiri Fudô Myôô, ou « Roi de Lumière Immuable qui fend les vagues », est directement liée à la légende de la traversée de la mer par Kûkai dans le navire d’une mission diplomatique, pour aller étudier le bouddhisme ésotérique en Chine, au retour duquel il fonda l’école Shingon. Le navire était sur le point de sombrer dans une tempête, quand Kûkai a élevé dans ses mains une statue du Roi de Lumière qu’il avait sculptée de ses mains. La grande vague s’est alors littéralement partagée en deux, permettant au navire d’atteindre sans dommage l’empire des Tang.





Les sites saints de Shôdoshima ont été ouverts par Kûkai en 814. En raison du terrain accidenté, des zones rocheuses et des falaises abruptes, l’île était adaptée à la pratique de l’ascèse et de l’entraînement spirituel en montagne. Ses 88 stations du pèlerinage, elles, datent de l’époque d’Edo, à peu près à la même époque que celles de Shikoku.





Le pèlerinage en 88 stations fait partie de l’entraînement des bonzes du bouddhisme ésotérique, comme d’autres pratiques immobiles, zazen et méditation, par exemple. La salle principale du mont Goishi est une surprenante grotte sous la falaise.

Faites l’expérience cosmique d’une cérémonie du feu





Voyez-vous les points blancs comme des particules qui scintillent devant le rocher en face ? En fait, ce sont des pièces de monnaie. Des pièces de 1 yen, 5 yens, 10 yens, que les fidèles laissent en guise d’offrande. Le rocher se ramolli, et le métal s’y incruste quand on appuie dessus.

Le temple est encore aujourd’hui un important centre sacré. La cérémonie du feu y est réalisée quotidiennement. Choisissez une des six sortes de plaquettes de bois gomagi, tels que « trouver un emploi » ou « accouchement sûr », écrivez votre nom et votre âge. Quand le bonze jettera votre plaquette dans le feu sacré et priera pour la réalisation de votre vœu, les formules de prière résonnent dans l’obscurité et vous mettent en communication sensible avec l’univers.









À la fin de la cérémonie, admirez les jeux mystérieux de la lumière dans la fumée. Un courant d’air souffle de quelque part. La grotte est ainsi toujours aérée pendant les cérémonies du feu.

Cette île en apparence lointaine se trouve en fait à moins de 3 heures de Tokyo. Vous y ferez l’expérience d’un dépaysement total, d’une stimulation intellectuelle et spirituelle qui apaise l’âme. Shôdoshima est une authentique destination pour un moment d’expériences hors-norme.

