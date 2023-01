[Galerie photos] Le lapin noir d’Amami, espèce rarissime de l’île classée au patrimoine mondial naturel

Une rencontre qui a changé ma vie

C’est en octobre 1984 que j’ai entendu parler des lapins noirs d’Amami pour la première fois. J’ai lu dans le journal que le prince Philip d’Angleterre, alors président du WWF (Fonds mondial pour la nature), s’était rendu à Amami Ôshima pour observer cet animal. Avant de quitter le Japon, il avait déclaré : « J’espère que vous pourrez continuer de protéger cet environnement rare dans le monde dans lequel vivent ces lapins anciens. » J’ai aussi appris au même moment que c’était le premier animal à être reconnu comme monument naturel national au Japon, en 1921.

Deux ans plus tard, en été, je me suis dit que si c’était une créature aussi étonnante, il fallait absolument que je la voie de mes propres yeux. Je suis donc allé conduire sur la route forestière qui parcourt les crêtes d’Amami Ôshima. La nuit, au milieu de la route, j’ai aperçu une forme noire avec des yeux qui brillaient comme des rubis. Je suis sorti de ma voiture pour m’en approcher avec prudence : c’était bien un lapin d’Amami, avec son pelage marron foncé. Aujourd’hui encore je me souviens parfaitement de ce moment qui m’a donné la chair de poule dans tout le corps. Ça a vraiment été une rencontre marquante.

À la découverte d’une nature mystérieuse

À cette époque, six ans s’étaient écoulés depuis que j’étais retourné vivre dans mon île natale d’Amami Oshima après avoir quitté Tokyo. Les jours passaient et je désespérais de trouver un sujet pour mon activité de photographie. Mais grâce à mon expérience de cet été, j’ai commencé à aller dans la forêt comme si j’étais obsédé par le lapin noir d’Amami.

La forêt de cette île abrite une espèce de serpents habu extrêmement venimeux, et la légende dit aussi qu’une créature yôkai appelé Kenmun y rôde. En ce temps-là, il était impensable d’entrer dans la forêt en pleine nuit. Tout ce qu’on savait de ce lapin, c’est qu’il avait des pattes et des oreilles courtes, un pelage brun foncé, qu’il creusait des terriers parmi les rochers et la terre et apparaissait parfois sur les routes la nuit. Mais comme c’était une espèce nocturne, il avait fait l’objet de très peu de recherches et son existence demeurait entourée de mystère.

C’était un défi que j’entreprenais à tâtons, car je n’avais aucun savoir-faire en photographie animalière. Je me suis quand même convaincu que j’en ferai le travail de toute ma vie et que je me rapprocherai autant que possible de leur habitat et de leur mode de vie. Six mois après en avoir vu un pour la première fois, en décembre, j’ai enfin découvert un terrier.

Après avoir longtemps procédé par tâtonnements, le 9 janvier 1987, j’ai réussi à photographier pour la première fois un lapin sortant de son terrier. Quel est son quotidien ? Comment élève-t-il ses lapereaux ? C’est avec ces questions en tête que je pénétrais dans les profondeurs de la forêt, une forêt dense et subtropicale habitée par une variété d’animaux et de plantes et qui changeait au fil des saisons. C’était un monde que je n’avais jamais vu auparavant.

Les premières photos de lapereau

À l’automne 1996, j’ai trouvé un endroit sur le versant de la forêt qui ressemblait à un mur de boue durcie. C’était un type de terrier que les lapins noirs d’Amami creusaient pour mettre bas, dont j’avais entendu parler par un vieil homme qui connaissait bien la forêt.

Afin de photographier la façon dont la mère élevait son petit, j’ai passé deux mois, jour et nuit, dans la forêt. C’est ainsi que j’ai réussi à capturer différentes scènes de leur quotidien.

En automne, la femelle creuse un deuxième abri, environ un mètre à côté de son propre terrier, afin d’y donner naissance à son lapereau (souvent un seul). Elle sort ensuite du terrier et bouche l’entrée. Puis, une fois tous les deux jours pendant la nuit, elle ouvre l’entrée pour allaiter son enfant. La tétée dure environ 2 minutes, après quoi le lapereau retourne dans son abri. La mère rebouche soigneusement l’entrée pendant une vingtaine de minutes et retourne dans son terrier. Ce processus est répété pendant 40 jours, au terme duquel elle transfère son enfant, désormais plus grand, dans son terrier.

En décembre 1998, les vidéos et les photos documentant le mode de vie des lapins et lapereaux d’Amami ont été diffusées dans le monde entier, contribuant à faire connaître au grand public la beauté d’Amami Ôshima. Depuis, de nombreux médias étrangers tels que « Wild Life » et « National Geographic », ainsi que des articles universitaires internationaux de revues académiques, ont couvert le sujet.