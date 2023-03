Honda Kôichi, le maître japonais de la calligraphie arabe : « le grand œuvre est à venir »

Des calames réalisés par la main même de Honda Kôichi. Une fois la calligraphie ébauchée, il en taille le bout pour faciliter le tracé et aborde le travail sur la feuille blanche.

Il s’explique : « La calligraphie est un art en deux dimensions, mais si l’on conçoit les lettres arabes en trois dimensions, comme un ruban de Möbius, on parvient à tracer de belles ligatures entre les différentes parties en plein et en délié. Je suis même persuadé que cette calligraphie se développe plutôt en quatre dimensions car il faut prendre en compte le temps qui s’écoule entre le début et la fin du processus d’écriture. »

Sans jamais négliger les canons de la calligraphie traditionnelle, son travail se distingue par un côté audacieux et novateur. Dans son atelier, quand il réfléchit à un tracé, il multiplie les essais sans toujours les transformer, s’emparant d’une fine bande en aluminium et la tordant pour essayer de lui imprimer la forme d’une lettre.

De retour au Japon, il continue en autodidacte. Il a déjà acquis une certaine reconnaissance, quand en 1988, le calligraphe turc Hassan Çelebi l’accepte comme disciple afin qu’il reprenne les bases et apprenne la graphie orthodoxe. Pendant plus de 10 ans, ils poursuivent une correspondance par voie postale, le maître corrigeant ses calligraphies. En 2000, il obtient l’ijaza, (permission d’enseigner cette science de l’islam qu’est la calligraphie). Entre-temps, il a remporté de nombreux prix, notamment au concours international de calligraphie arabe, il a fait l’objet de plusieurs expositions individuelles au Japon, en Arabie saoudite, en Turquie ou en Malaisie. Ses œuvres sont exposées dans le monde entier.

Sa rencontre avec la calligraphie arabe remonte à la fin des années 1970. Diplômé du département d’arabe de l’Université d’études étrangères de Tokyo, Honda Kôichi travaille comme interprète pour une entreprise japonaise et séjourne pendant près de cinq ans en Arabie saoudite et dans d’autres pays du Moyen-Orient. Fasciné par la beauté de l’écriture arabe qu’il découvre là-bas, il s’y initie auprès d’un calligraphe saoudien alors collègue de travail.

En 2016, professeur invité à la Prince’s School of Traditional Art, une école d’art fondée par l’actuel roi Charles III d’Angleterre (alors prince de Galles), il a dirigé un cours intensif de calligraphie arabe. Il a aussi été conférencier à la foire du livre d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. À l’étranger aussi, sa méthodologie ainsi que son approche originales attirent l’attention.

L’Association japonaise de calligraphie arabe propose des cours dans 11 villes, près de 300 élèves s’y initient à Tokyo, Yokohama, Nagoya ou encore Osaka. A contrario, si certains maîtres prennent des disciples qui apprennent alors en observant, il y aurait peu d’endroits proposant des cours de calligraphie dans les pays arabes. L’une des élèves se souvient : « J’ai pratiqué la calligraphie arabe quand je vivais aux Émirats arabes unis où travaillait mon mari. Mais je n’ai pas beaucoup progressé parce qu’il n’y avait pas de manuel pratique et que je ne faisais que tracer des lettres. C’est le professeur Honda qui m’a donné ce goût si fort pour la calligraphie arabe ».

Président de l’Association japonaise de calligraphie arabe, Honda Kôichi mène la classe. Quand un élève rencontre une difficulté, il se saisit du calame et improvise un trait. Avec maestria il s’occupe de placer une lettre dans l’espace de la feuille. Parfois, il établit des parallèles avec la musique : « Cette lettre-ci donne l’impression d’être une noire, celle-là une blanche. Ce point sonne comme une cymbale ». Son approche est très originale.

La plupart des élèves n’ont pas appris la langue arabe, certains disent même n’avoir jamais appris la calligraphie japonaise si ce n’est l’initiation dispensée à l’école. Pourtant, le calame à la main, ils sont aux prises avec un verset du Coran et les visages sont empreints d’un grand sérieux. Dans un au-delà des langues, des pays ou des religions, ils sont littéralement fascinés par la beauté de la graphie, « Faire de la calligraphie arabe est tellement réjouissant. »

Nous sommes dans la pièce d’un immeuble du quartier de Suidôbashi, à Tokyo, où se déroulent les cours de calligraphie. Les élèves, principalement japonaises, tracent des lettres arabes. Elles ne manient pas le pinceau mais utilisent un calame, un bambou ou un roseau qu’elles ont elles-mêmes taillé. Sur un papier épais et brillant, l’encre dessine des caractères.

Tolérants, les Arabes m’ont laissé développer ce style libre

Naturellement, le style se définit par son unicité. Les calligraphies arabes comportent généralement de nombreuses arabesques, de marbrures qui viennent ornementer les lettres, mais Honda Kôichi peint d’abord des déserts, des nuits étoilées ou même l’univers avant de disposer le texte sur ce fond.

À première vue, ses œuvres ressemblent davantage à un tableau qu’à une calligraphie, mais ses textes respectent strictement les canons esthétiques traditionnels. La composition est épurée et sans ornementation superflue, son esthétisme a des traits communs avec la calligraphie japonaise qui fait grand cas des espaces vides.

Les Arabes font souvent preuve d’ironie, mais j’ai la chance qu’ils aient toujours été très tolérants, mon style et ma méthodologie d’enseignement ont été acceptés. Par exemple, en calligraphie arabe, il est normal de lever le calame pour reprendre de l’encre au plein milieu d’un tracé, mais moi, il me tient à cœur d’écrire d’un seul trait, comme en calligraphie japonaise. Cela a même été rapporté dans les journaux locaux qui soulignaient à ce propos: « Honda est incroyable ! »



Œuvre représentant un verset du Coran flottant au-dessus d’une dune de sable au soleil du matin.



Le délicat travail au pinceau et les magnifiques dégradés de l’arrière-plan font encore mieux ressortir la beauté de la graphie.

Dans son atelier, une œuvre immense attire tout particulièrement l’œil, elle a été inspirée d’un bol à thé de la dynastie chinoise des Song du Sud, un yohen tenmoku dont on dit qu’il « montre tout l’univers à l’intérieur d’un bol ». Autour de la graphie centrale signifiant « Allah », sont collés des morceaux de papier portant les 99 noms de Dieu, qui comme des planètes semblent flotter dans l’espace.

« Il s’agit des “99 noms d’Allah”, où 99 n’est pas seulement un nombre car comme 1 001 des Mille et une Nuits, il signifie « une infinité ». On peut donc y voir un point commun avec l’expression japonaise des « huit millions de divinités de l’archipel ». Honda Kôichi opère une magnifique fusion entre la calligraphie arabe, la mythologie japonaise et l’art chinois.



Cette œuvre a été inspirée par le yohen tenmoku, elle pourrait être reliée aux huit millions de divinités du Japon.



Autour de la graphie centrale signifiant Allah, les 99 dénominations de Dieu.

À l’instar de son bureau à l’Université Daitô Bunka où il était professeur, son atelier est tapissé d’ouvrages sur la langue et la calligraphie arabes, on y aperçoit également une pile de projets en cours. Quand je lui dis qu’il sert vraiment de pont vers le monde arabe, il m’assure qu’il n’en est rien et ajoute en riant : « Un pont s’effondre rapidement s’il n’a pas de solides fondations. »

« La langue arabe, la culture islamique et le Coran sont incroyablement riches et complexes. Pour ma part, je commence à peine à en comprendre une infime partie. Mon travail de création en calligraphie arabe n’est encore qu’une ébauche, le grand œuvre est à venir ».



Sur le bureau, le manuscrit d’un ouvrage en cours de rédaction. On aperçoit également « L’arabe en s’amusant » (Tanoshii arabiago), connu comme pour être l’un des tout premiers livres d’introduction à la langue arabe et dont Honda Kôichi est l’auteur.



Honda Kôichi apporte des finitions à une œuvre en cours. Son esprit créatif ne semble pas prêt de faiblir.

(Voir également notre ancien article accompagné de splendides photos des œuvres de Honda Kôichi : Le Japonais qui a révolutionné la calligraphie arabe)

(Reportage et photos des cours de calligraphie : Nippon.com. Photo de l’atelier de Honda Kôichi et vidéo : Kawamoto Seiya)