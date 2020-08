La « pluie noire » de Hiroshima : les victimes enfin reconnues officiellement 75 ans après

Les survivants de la bombe atomique de Hiroshima, appelés hibakusha, bénéficient d’une aide nationale : le carnet de santé de hibakusha qu’ils reçoivent leur donne droit à des soins et des examens. Selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, 136 682 personnes étaient détenteurs de ce carnet au 31 mars 2020, c’est-à-dire environ un tiers de leur nombre en 1980, année où il était le plus élevé, avec 372 000 personnes. Leur âge moyen est de 83,3 ans.

Néanmoins, 75 ans après la bombe, il y a des gens à qui le statut de hibakusha n’a pas été reconnu jusqu’au 29 juillet dernier. Ils n’avaient pas pu obtenir le carnet de santé parce qu’ils se trouvaient à des endroits situés à l’extérieur du périmètre défini par le gouvernement comme celui à l’intérieur duquel la pluie noire était tombée.



Un mur qui conserve des traces de la pluie noire (Mémorial de la paix de Hiroshima)

Impossible d’oublier les taches noires sur la chemise de son petit frère

Yuki est un village agricole qui se trouve dans les collines à 19 kilomètres à vol d’oiseau au nord-ouest de l’hypocentre de la bombe. Âgé aujourd’hui de 80 ans, Honke Minoru, en avait cinq en 1945. Au moment où la bombe est tombée, il se trouvait dans la véranda de sa maison avec sa mère et son petit frère.

« Il y a eu un éclair éblouissant, et un énorme bruit, comme celui d’un éboulement. Un nuage couleur de cendre est monté de la montagne devant la maison, il a fait soudain sombre, puis des choses qui ressemblait à des bouts de papier brûlé se sont mises à tomber du ciel. Deux adultes du voisinage ont dit qu’il avait dû se passer quelque chose à Hiroshima et nous ont interdit de toucher à ce qui tombait. Selon eux, c’était peut-être du poison. »





Honke Minoru était alors en train de jouer avec son petit frère, mais lorsque le ciel est devenu noir et que la pluie s’est mise à tomber, les deux enfants sont rentrés dans la maison. Il a regardé son frère et a remarqué des taches noires sur sa chemise.

« Je ne l’ai jamais oublié. J’ai été mouillé par cette pluie, j’ai bu l’eau du torrent dans laquelle elle est tombée, et nous nous sommes nourris des légumes arrosés avec cette eau. Quand j’étais enfant, je saignais souvent du nez, et quand j’allais me laver la figure, parfois mon nez continuait à saigner. Malgré ces faits, pourquoi le gouvernement a-t-il mal défini le périmètre, après des enquêtes insuffisantes ? Je n’arrive pas à le comprendre. »

Jusqu’où est tombée la pluie noire ?

En 1976, le gouvernement a divisé la zone arrosée par la pluie noire en zone de forte pluie et zone de faible pluie, et seule la première a été désignée comme « zone spéciale pour les examens de santé ». Dans celle-ci, les habitants bénéficiaient gratuitement, comme les hibakusha, d’examens de santé, de détection des cancers et de visites médicales détaillées. Lorsque certaines maladies spécifiques, certains cancers, leucémies, ou cataractes, étaient décelées, les patients recevaient un carnet de santé de hibakusha. Mais la zone de faible pluie n’était pas concernée. Cette délimitation était basée sur l’enquête de terrain menée immédiatement après la bombe par un technicien à l’observatoire météorologique du district de Hiroshima, Uda Michitaka, ce qui fait qu’on parlait de la « zone pluvieuse Uda ».





Immédiatement après, les habitants de la zone de faible pluie ont protesté, et il y a eu un mouvement demandant la révision du processus de délimitation. Certains villages étaient divisés entre zone de forte pluie et zone de faible pluie.

Le hameau où vit M. Honke constitue un exemple caractéristique. La rivière Minochi coule juste devant son domicile. Les habitants vivant au sud de celle-ci sont dans la zone de forte pluie, tandis que la rive nord où habite M. Honke a été désignée comme zone de faible pluie. Parmi les enfants qui étaient partis au travail obligatoire le 6 août, certains rentrés à pied sur la berge sud ont reçu le carnet de santé de hibakusha, tandis que d’autres parmi ceux revenus par la rive nord ne l’ont pas reçu, nous explique-t-il.





M. Honke est critique. « Ma mère a perdu la vue, parce qu’elle a eu la cataracte et le glaucome, et elle est morte d’un cancer de la vésicule biliaire. J’ai moi-même été opéré de la cataracte à trois reprises, et j’ai le glaucome. Il n’y a rien d’étonnant à ce que je sois inquiet des conséquences de la bombe sur mon organisme. Beaucoup de gens ont raconté que la pluie noire était tombée ici, mais le gouvernement n’y est jamais venu enquêter. »

De nouvelles enquêtes précieuses sur la pluie noire

Il y a eu depuis 1976 plusieurs périodes pendant lesquelles une révision du système semblait possible. À la fin des années 1980, Masuda Yoshinobu, un ancien directeur général de l’Institut de recherche météorologique, a réalisé une nouvelle enquête de terrain. Il a ensuite publié les résultats de ses recherches qui concluaient que la pluie noire avait affecté une zone plus étendue que celle officiellement délimitée. De 2008 à 2010, la ville et la préfecture de Hiroshima ont mené une enquête sur la situation réelle des hibakusha. Elles ont ensuite annoncé, à partir de l’analyse de cette enquête qui portait sur plus de 30 000 personnes, un nouveau périmètre six fois plus vaste que l’existant pour la zone où la pluie noire était tombée.

Elles ont ensuite adressé au gouvernement une demande pour que l’ensemble de la nouvelle zone soit qualifiée pour recevoir de l’aide. Une demande inchangée depuis. .





Mais le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a conclu en 2012 après une délibération rapide de la commission mise en place pour répondre à cette demande que la pluie n’avait pas affecté une zone plus large. Les habitants qui ne se satisfaisaient pas de cette réaction ont lancé en 2015 un recours collectif devant le tribunal de Hiroshima en demandant que leur soit attribué le carnet de santé hibakusha. Cette année-là, 70 ans s’étaient alors écoulés depuis la bombe, et 39 ans depuis la désignation de la zone de forte pluie.