Enseigner avec le numérique : des outils technologiques en soutien à la scolarisation des enfants étrangers au Japon

Le Japon à l’ère des migrations planétaires

Les technologies numériques occupent une place de plus en plus importante dans le monde de l’éducation, et l’apprentissage des langues ne fait pas exception. Tour d’horizon des différentes façons dont les technologies de l’information et de la communication (TIC) contribuent à l’apprentissage du japonais par les enfants étrangers vivant au Japon.

De nouveaux outils pour la salle de classe

Les enfants étrangers vivant au Japon apprennent souvent la langue plus facilement que leurs parents. Pourtant, atteindre un niveau de japonais suffisant pour suivre les cours dans une école japonaise reste un véritable défi.

Dans cette série d’articles, nous nous intéressons aux différentes manières dont les enseignants utilisent les technologies de l’information et de la communication afin d’aider ces jeunes élèves. Des articles plus détaillés seront publiés les lundis de ce mois d’août sur chacun de ces thèmes.

Des cours à distance pour pallier le manque d’enseignants



Le Bureau municipal de l’éducation de Fukuoka expérimente des cours à distance destinés aux enfants étrangers. (© Tanaka Keitarô)

Les technologies de l’information et de la communication sont de plus en plus sollicitées dans l’enseignement du japonais, notamment pour faire face au manque de personnel spécialisé capable d’assurer cet accompagnement en présentiel.

Face à l’augmentation rapide du nombre d’enfants issus de l’immigration, le Bureau municipal de l’éducation de Fukuoka a mis en place un système reliant plusieurs établissements scolaires à une école pilote via Internet afin de dispenser des cours de japonais à distance. Cette initiative vise à garantir un accès à l’enseignement du japonais, y compris dans les écoles qui ne disposent pas d’enseignants spécialisés en japonais langue étrangère.

L’un des principaux avantages de cette approche est qu’elle permet de proposer un enseignement de qualité satisfaisante, même dans les établissements qui ne disposent pas de leurs propres ressources pédagogiques. Les TIC contribuent ainsi à réduire les inégalités entre les écoles et les régions en matière d’accès à l’apprentissage.

Des défis subsistent néanmoins, notamment celui de maintenir l’attention des enfants qui commencent tout juste à apprendre le japonais lorsqu’ils suivent un cours sur écran.

Des applications sur tablette pour maintenir l’intérêt des élèves



L’application Surala Nihongo permet d’apprendre le japonais conversationnel sur tablette. Des sous-titres dans la langue maternelle de l’élève (ici en khmer) apparaissent en bas de l’écran afin de faciliter la compréhension. (© Surala Net)

Les TIC transforment également les supports pédagogiques utilisés pour enseigner le japonais. Surala Nihongo est un programme d’apprentissage sur tablette développé sous la supervision de spécialistes de l’enseignement du japonais. Il permet aux élèves d’acquérir les bases de la langue grâce à une combinaison de commentaires enregistrés par des comédiens de doublage, de sous-titres dans leur langue maternelle et d’animations. Les enfants peuvent ainsi apprendre du vocabulaire, des expressions et l’écriture en s’appuyant à la fois sur la voix et l’image, ce qui rend l’apprentissage plus accessible, même pour les débutants.

Dans l’enseignement du japonais, les écarts de niveau peuvent être très importants selon l’âge des élèves et le moment où ils sont arrivés au Japon. Lorsque tous assistent au même cours et écoutent les mêmes explications, leur compréhension peut varier considérablement.

Les outils numériques peuvent s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour proposer des exercices adaptés au niveau de chaque élève. Ils permettent ainsi à chacun d’avancer à son propre rythme et de revoir plus efficacement les notions qui lui posent problème. Surala Nihongo constitue également un outil précieux pour les enseignants, en tant que support pédagogique en classe mais aussi afin d’accompagner l’apprentissage individuel malgré un temps d’enseignement limité.

Renforcer le lien entre l’école et les familles grâce aux outils numériques



L’interface d’E-Tra Note sur ordinateur. Les utilisateurs peuvent sélectionner une situation (ici : « demande de remise du questionnaire de santé ») afin de générer automatiquement les formulations appropriées. (Avec l’aimable autorisation de Wakabayashi Hideki)

Le rôle des TIC ne se limite pas à l’enseignement proprement dit. Elles jouent également un rôle essentiel dans la communication entre l’école et les familles.

E-Tra Note est un carnet de correspondance numérique multilingue utilisé dans 160 établissements scolaires à travers le Japon. Il permet de transmettre les informations de l’école aux familles dans plusieurs langues, afin de faciliter la communication avec les parents qui ne maîtrisent pas suffisamment le japonais. Le système a été imaginé par Wakabayashi Hideki, professeur associé invité à l’université d’Utsunomiya, puis développé par une importante imprimerie.

Les enseignants rédigent leurs messages en sélectionnant parmi plus de 500 modèles, expressions et mots préenregistrés en japonais. Les familles reçoivent ensuite automatiquement ces informations traduites dans la langue qu’elles ont choisie lors de leur inscription.

Les écoles doivent transmettre aux parents les informations du quotidien : le matériel à apporter en classe, les devoirs, les réunions parents-professeurs, les événements scolaires ou encore les notifications d’absence. Si cette communication est insuffisante, la scolarité et l’apprentissage des enfants issus de l’immigration peuvent en être directement affectés. Des outils comme E-Tra Note facilitent les échanges avec les familles et contribuent également à renforcer la relation de confiance entre celles-ci et les établissements scolaires.

La technologie comme outil, et non comme substitut à l’éducation

Comme le montrent ces exemples, les technologies numériques sont désormais pleinement intégrées au système éducatif japonais. Les cours à distance mis en place à Fukuoka permettent de compenser le manque d’enseignants spécialisés et de réduire les disparités régionales. Surala Nihongo favorise un apprentissage individualisé adapté au niveau de chaque élève. E-Tra Note, quant à lui, facilite la communication entre les écoles et les familles.

Ces trois initiatives démontrent que les TIC ne sont pas de simples outils pratiques : elles ont le potentiel de devenir l’un des piliers de l’accompagnement scolaire des enfants issus de l’immigration.

Dans les « Mesures globales pour l’accueil et la coexistence harmonieuse des ressortissants étrangers », adoptées par le gouvernement japonais en janvier, il est notamment prévu d’élaborer de manière systématique des lignes directrices sur les contenus pédagogiques et les méthodes d’enseignement les plus efficaces, y compris l’utilisation des TIC et de l’intelligence artificielle générative, afin d’assurer un enseignement de qualité aux élèves ayant besoin d’un apprentissage du japonais.

Bien entendu, les technologies numériques ne peuvent résoudre à elles seules tous les défis. Les échanges en face à face, l’enseignement direct et l’accompagnement attentif des équipes éducatives demeurent indispensables.

Cependant, alors que la pénurie de personnel se poursuit et que la diversité linguistique s’accroît au Japon, les outils numériques deviennent une solution de plus en plus importante pour préserver la qualité de l’enseignement et élargir les possibilités d’apprentissage. Développer leur utilisation constitue désormais un enjeu majeur afin que tous les enfants issus de l’immigration puissent apprendre dans de bonnes conditions, quel que soit leur lieu de résidence ou la situation de leur famille.

(Photo de titre : les outils numériques accompagnent l’apprentissage et la vie scolaire des enfants issus de l’immigration. Images de gauche et de droite : © Tanaka Keitarô, image centrale avec l’aimable autorisation de Shingaku Juku Quest)