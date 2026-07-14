Sécurité nationale : quelle est cette nouvelle loi japonaise cruciale sur le renseignement ?

La loi portant la création d’un conseil national du renseignement, appelé à devenir le pivot du renseignement japonais, a été adoptée par la Diète le 27 mai. Elle marque la première étape du programme de réformes de la Première ministre Takaichi, ainsi qu’un pilier essentiel des efforts visant à renforcer l’architecture de sécurité nationale du Japon.

Une nouvelle structure du renseignement

Le projet de création d’un conseil national du renseignement et d’un secrétariat chargé de l’appuyer avait d’abord été inscrit dans l’accord de coalition conclu entre le Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) et le Nippon Ishin no Kai (aujourd’hui son allié) juste avant l’entrée en fonctions du gouvernement de Takaichi Sanae en octobre 2025. Il prévoyait de renforcer le Bureau du renseignement et de la recherche du Cabinet (CIRO), rattaché au secrétariat du Cabinet, et de l’élever à un rang équivalent à celui du secrétariat à la sécurité nationale (NSS), chargé de superviser la politique étrangère et de sécurité. Ce dispositif a désormais été inscrit dans la loi avec très peu de modifications.

Dans le cadre du nouveau système, la communauté japonaise du renseignement, aujourd’hui fragmentée entre plusieurs organismes notamment le CIRO, le Bureau de la sécurité de l’Agence nationale de police, l’Agence de renseignement de sécurité publique rattachée au ministère de la Justice, le Service du renseignement et de l’analyse du ministère des Affaires étrangères, ainsi que le Quartier général du renseignement de la défense sera placée sous l’autorité du nouveau secrétariat national du renseignement. Celui-ci sera chargé de délibérer sur les questions de renseignement cruciales pour la sécurité nationale et de coordonner les réponses à y apporter, notamment face aux opérations de renseignement étrangères, tout en soutenant la prise de décision du gouvernement.

La volonté de renforcer les capacités de renseignement traduit un sentiment d’urgence croissant face à des menaces toujours plus diverses et sophistiquées. Celles-ci incluent les restrictions à l’exportation imposées par la Chine visant le Japon, les opérations d’influence et les campagnes de désinformation menées sur les réseaux sociaux, ainsi que les cyberattaques. Les préoccupations anciennes concernant le cloisonnement bureaucratique et la mauvaise coordination entre les différents organismes ont également alimenté les efforts visant à créer un système plus intégré, afin que les décideurs puissent disposer de renseignements de meilleure qualité.

Takaichi a présenté cette initiative comme une « première étape » dans le renforcement des capacités de renseignement du Japon. La collecte et l’analyse du renseignement sont désormais considérées comme des composantes essentielles de la « puissance nationale globale », aux côtés de la diplomatie et de la défense. Le conseil sera présidé par la Première ministre et réunira le Secrétaire général du gouvernement, la ministre d’État chargée des Services financiers, le président de la Commission nationale de la Sûreté publique, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Finances, le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, ainsi que le ministre de la Défense.

Vers une loi contre l’espionnage

La création d’un centre de commandement du renseignement national constitue la réforme la plus importante de l’appareil de sécurité japonais depuis la mise en place du Conseil de sécurité nationale (NSC) et de son secrétariat, le NSS, en 2014, sous le gouvernement Abe Shinzô. Inspiré du Conseil de sécurité nationale américain, le NSC de Tokyo en constitue l’équivalent japonais. Les bases juridiques de cette nouvelle structure du renseignement étant désormais en place, le gouvernement se tourne déjà vers l’étape suivante, notamment l’éventuelle adoption d’une loi contre l’espionnage. La Première ministre Takaichi a déclaré souhaiter réunir un groupe d’experts chargé de rédiger un tel texte. Par ailleurs, l’accord de coalition prévoit d’étudier la création d’une agence autonome de renseignement extérieur.

Ces efforts de réforme du renseignement ont été accueillis favorablement par les membres du réseau de partage de renseignements Five Eyes à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui auraient proposé leur soutien. Une coopération plus étroite avec les Five Eyes permettrait de renforcer la collecte et le partage de renseignements face aux États autoritaires entourant le Japon : la Chine, la Russie et la Corée du Nord, tout en approfondissant encore l’alignement avec des partenaires partageant les mêmes valeurs.

Garantir la transparence et le contrôle

Malgré sa justification stratégique, la nouvelle structure du renseignement se heurte à plusieurs défis opérationnels. Le premier d’entre eux consiste à garantir que la collecte de renseignements n’entraîne pas d’atteintes excessives aux données personnelles ou à la vie privée. Il est tout aussi important de mettre en place des mécanismes permettant une information rapide et appropriée de la Diète, afin d’assurer la transparence et le contrôle parlementaire.

Bien que ces points soient explicitement mentionnés dans la résolution additionnelle accompagnant la loi de création de cette nouvelle structure, le gouvernement Takaichi n’a pas montré beaucoup d’empressement à mettre en œuvre de telles garanties. L’un des principaux défis, à l’avenir, sera donc de savoir comment le Japon intégrera concrètement des mécanismes de transparence, de contrôle et d’encadrement des activités de renseignement à mesure que ces nouvelles institutions seront mises en place.

À l’inverse, les États-Unis disposent depuis les années 1970 de commissions permanentes du renseignement, à la Chambre des représentants comme au Sénat, chargées de surveiller, notamment par des auditions et d’autres moyens, les activités illégales de la CIA. Des organes comparables de contrôle parlementaire existent également en Grande-Bretagne et en Allemagne. À l’heure actuelle, la Diète japonaise ne dispose d’aucun mécanisme dédié de ce type.

Certains responsables du gouvernement ont discrètement fait part de leurs inquiétudes quant au fait de placer le nouveau secrétariat du renseignement sur le même plan institutionnel que le NSS. Celui-ci, chargé de coordonner de manière intégrée la politique de sécurité, et le nouveau dispositif de renseignement, responsable de la collecte et de l’analyse du renseignement, seraient tous deux habilités à demander des informations aux différents ministères, ce qui pourrait brouiller les chaînes de commandement et créer une confusion opérationnelle.

Même s’il existe des différences institutionnelles avec le Japon, aux États-Unis, le NSC est clairement positionné comme le principal centre névralgique stratégique, doté d’une autorité établie pour élaborer les politiques et les stratégies, et conseiller le président en la matière. La communauté du renseignement dispose, elle, de son propre coordinateur suprême : le directeur du renseignement national (ou DNI) ; un responsable de rang ministériel qui supervise les agences fédérales de renseignement ; mais même ce dernier joue avant tout un rôle consultatif au sein du NSC.

Face à un environnement sécuritaire aujourd’hui de plus en plus difficile, le Japon doit renforcer ses capacités de renseignement. Mais la compréhension et le soutien de l’opinion publique seront indispensables à la réussite de toute réforme. En tant que démocratie, le Japon devra définir avec soin le rôle et la nature du conseil national du renseignement et de son secrétariat, tout en garantissant un fonctionnement efficace et responsable.

(Photo de titre : le Bureau de la Première ministre. Jiji)