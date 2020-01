Père assassin, mère dépressive, fille suicidée et fils « hikikomori » : l’enfer familial d’un haut fonctionnaire japonais

Le suicide de sa fille et le comportement de son fils ont plongé la mère dans la dépression. Que pensait le père, à cette époque encore haut fonctionnaire en service actif, devant le désastre qu’était sa vie familiale ? Le second jour de son procès, l’accusé a décrit la détresse d’un père.

« Mon fils me frappait, j’ai eu des fractures partielles de côtes et des ecchymoses sur le visage. Il m’a également planté la mine de son crayon dans la main. Toutes les propositions de mariage qu’avaient ma fille ont été annulées à cause de son frère. Elle s’est suicidée. »

« Je vais te tuer »

Une semaine avant l’affaire, Eichirô vivait encore seul dans un autre quartier de Tokyo. Il ne travaillait pas, passait ses journées à jouer à des jeux vidéo, vivant sur la carte de crédit que son père lui avait donnée. À partir de mai 2019, il ré-emménage chez ses parents. Quand, le second jour de son retour sous le même toit…

« Il m’a bousculé parce que je lui avais donné l’ordre d’aller jeter ses poubelles. Il m’a attrapé par les cheveux et m’a trainé jusqu’à la petite table. J’ai réussi à lui échapper. Mais il m’a coincé contre la porte. Il m’a frappé contre le mur et la porte en hurlant “je vais te tuer, je vais te tuer”. »

Six jours plus tard, Eiichirô s’est mis en colère contre le bruit que faisaient les enfants dans l’école voisine, où se déroulait une rencontre sportive. Quatre jours auparavant, le 28 mai, un hikikomori de 51 ans, sans travail, avait tué vingt enfants qui attendaient le bus dans une rue de Kawasaki avant de se suicider. Comment s’étonner que la figure de ce criminel se soit superposée dans l’esprit du père avec celle de son fils ?

« Quand je croisais son regard, l’image du moment où il m’avait frappé me revenait. Il avait crié “Je vais te tuer !” et j’ai pensé qu’il allait réellement me tuer. »

« Sans réflechir, je suis allé chercher un couteau de cuisine, j’ai couru vers mon fils et je l’ai frappé dans la poitrine ».

L’accusé a expliqué qu’Eiichirô s’est débattu, et qu’il l’a frappé plusieurs fois dans la poitrine et le cou, sous le coup de l’effroi que ce lui qui soit tué.

Lors de l’audience du 12 décembre, le médecin traitant d’Eichirô a témoigné. Il a expliqué que le fils souffrait d’une déficience du développement intellectuel.

« L’accusé s’occupait très bien de son fils. S’il m’avait appelé, j’aurais pu réfléchir aux options disponibles et j’aurais pu lui dire comment faire face. »

Quelqu’un à qui parler

Le 16, dans sa décision judiciaire, le juge a déclaré : « Bien que des efforts aient été faits pour renouer une vie commune après de nombreuses années de vie séparée avec son fils souffrant d’une déficience de développement intellectuel, le passage à l’acte criminel au bout d’une semaine de vie commune, sans avoir tenté de demander conseil à un médecin ni à la police alors que des moyens existaient apparaît comme une dramatique marque de précipitation. »

L’accusé, toujours tendu sur son banc, a légèrement acquiescé après la lecture de la décision, puis a pris la parole en dernier : « Je passe mes journées à réfléchir et à me repentir. Je suis pleinement conscient de la gravité de mon crime. Mon plus grand devoir est de payer pour mes actes. Je prie pour mon fils, tous les jours, et je continuerai pour qu’il puisse repose en paix dans l’autre monde. »

Puis il s’est incliné devant le juge et a baissé les épaules en quittant le tribunal. M. Kumazawa, l’accusé, a été vice-ministre administratif de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche de 2001 à 2002 à l’époque du problème de la vache folle, et a également servi comme Ambassadeur en République Tchèque.

La position sociale de cet ancien haut fonctionnaire l’a-t-elle retenu de demander une aide extérieure ? Au sommet de sa carrière, sa charge de travail était sans doute sans commune mesure avec celle d’un employé ordinaire, peut-être a-t-il manqué de temps pour s’occuper de son fils. Sur le chemin d’une carrière de cadre administratif d’élite, il est probable que des principes tels que « ma responsabilité individuelle », « je dois résoudre moi-même mes propres problèmes », « je dois me débrouiller » se soient imposés à son esprit...

Le handicap d’un enfant, son retrait social ou la violence domestique sont des problèmes que l’on a souvent tendance à cacher à son entourage, et les parents finissent par en porter seuls le fardeau. Alors que les conseils d’un tiers ou d’un spécialiste seraient importants à un stade précoce, cette possibilité n’est bien souvent pas envisagée par la société. Par exemple, rechercher sur Internet « conseils sur le retard de développement » fait immédiatement apparaître les bureaux de conseil publics. Il est important que le choix de faire appel à ces instances deviennent psychologiquement plus aisé.

(D’après la diffusion sur Prime Online du 12 décembre 2019. Reportage et texte de Fuji TV News)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]