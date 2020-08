Vers un développement de l’éducation en ligne au Japon : quels en sont les mérites ?

Un manque flagrant de réactivité

En mars 2020, le gouvernement japonais a pris la décision, une première en la matière, de demander aux écoles de tout le pays de fermer leurs portes pour tenter d’enrayer la propagation du coronavirus. Si certains établissements ont diffusé leurs cours via Internet, la grande majorité d’entre eux n’ont rien fait pour mettre en œuvre un enseignement par visioconférence. D’après une étude effectuée par le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT), à peine 10 % des établissements scolaires publics ont fourni à leurs élèves une forme d’enseignement en ligne pendant qu’ils étaient fermés, notamment en téléchargeant des enregistrements de cours sur des sites de vidéoconférence. Et seulement 5 % d’entre eux ont diffusé des cours en direct via Internet.

Les écoles de l’Archipel ont rouvert progressivement à partir du mois de juin. Cependant d’après les spécialistes, le pays n’est pas encore au bout de ses peines en termes de propagation du coronavirus, et les cas de contaminations sont de plus en plus élevés. Le corps enseignant doit donc prendre des mesures pour remédier à une carence flagrante de cours en ligne. En effet, si une seconde vague de contamination par le Covid-19 se produisait, elle risquerait de contraindre les autorités à imposer une nouvel état d’urgence de longue durée, ce qui aurait pour effet de perturber encore plus le parcours scolaire des élèves.

Voici un aperçu des mesures prises pour mettre en ligne les cours dispensés dans les écoles japonaises.

Un smartphone monté sur un trépied





Le collège de Daisan sunamachi, dans l’arrondissement de Kôtô, à Tokyo, fait partie des rares exemples d’établissements scolaires publics qui ont diffusé leurs cours sur Internet pendant la période de l’état d’urgence (7 avril - 25 mai à Tokyo). Hamaishi Shigeaki, un de ses enseignants, avoue que pour lui, s’aventurer dans le monde entièrement nouveau de l’enseignement à distance a été une expérience très instructive. « Au début, j’ai eu l’impression que les élèves trouvaient les cours en ligne moins intéressants que ceux donnés dans les salles de classe. Mais à la suite d’une enquête, il s’est avéré que c’était le contraire et que l’opinion de la majorité des enfants sur l’enseignement numérique était positive. »





Un collège exemplaire

Au collège de Daisan sunamachi, les cours ont repris au mois de juin. Mais la moitié seulement des élèves a été autorisée à se rendre sur place en même temps. Les enfants ont donc été divisés en deux groupes, celui du matin et celui du soir. Et pendant la partie de la journée où ils n’étaient pas en classe, ils étaient censés poursuivre leur formation en se connectant à l’application de réunions en ligne Zoom.

Le jour où je me suis rendu dans cet établissement, les collégiens étaient tous équipés d’un masque et dans les salles de classe, ils occupaient seulement une chaise sur deux, conformément aux règles de distanciation sociale. Le professeur parlait comme d’habitude en écrivant des questions et des explications au tableau. La seule chose qui indiquait que son cours était retransmis en direct sur Internet, c’était un smartphone perché sur un trépied, au milieu de la salle de classe.

Ce système a permis au collège de Daisan sunamachi de respecter les programmes. « Les élèves venaient sur place seulement pour une demi-journée, mais grâce à l’application Zoom, ils ont eu leurs six heures de cours habituelles », continue Hamaishi Shigeaki. « Et ils étaient ravis. »

Une association de soutien scolaire très active

Ushioda Kunio est responsable d’une association bénévole de soutien scolaire. Sans son intervention, le collège de Daisan sunamachi n’aurait probablement pas mis ses cours en ligne pendant l’épidémie de coronavirus. Avant de prendre sa retraite en 2012, Ushioda Kunio a fait carrière chez Nippon Telegraph and Telephone (NTT), le leader du marché japonais des télécommunications. Il raconte comment il s’est senti obligé de s’engager dans la voie du bénévolat avec un sentiment d’urgence. « Du temps où je travaillais pour NTT, j’avais déjà dit à plusieurs reprises qu’il fallait que les écoles s’équipent d’installations informatiques appropriées afin de pouvoir diffuser des cours en ligne. Mais en dépit de tous mes efforts, je n’avais réussi à convaincre ni les enseignants, ni l’administration. »

Les choses ont changé du jour où Ushioda Kunio a appris l’existence du programme scolaire GIGA (Global and Innovation Gateway for All) lancé en 2019 par le MEXT. L’objectif de ce projet d’ « Accès global à l’innovation pour tous » est de connecter les écoles à des réseaux de communication à haut débit et haute capacité et de fournir aux élèves les plus démunis des ordinateurs portables ou des tablettes leur permettant d’utiliser Internet. « Je me suis servi du programme GIGA comme d’un moyen de pression », ajoute Ushioda Kunio. « Le MEXT pesait alors de tout son poids pour faire entrer les technologies de l’information et des communications dans les écoles. Du coup, convaincre les enseignants de mettre les salles de classe à l’heure du numérique est devenu plus facile. »