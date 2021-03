« Je ne suis pas un virus ! » : des Asiatiques victimes d’agressions verbales et physiques aux États-Unis

L’épidémie de Covid-19 était sérieuse en Chine il y a de cela un an, et elle s’est ensuite propagée sur les continents européen et américain. On peut se demander pourquoi de telles agressions à caractère raciste reposant sur des préjugés continuent encore aujourd’hui.

Des cas dramatiques d’agressions envers la communauté asiatique aux États-Unis ont été recensés en janvier et février. Par exemple, un homme âgé de 91 ans a été blessé en perdant l’équilibre après avoir été soudainement poussé par derrière en Californie (image ci-dessous). Un autre a reçu un coup de couteau dans le dos à New York. À San Francisco, c’est un Américain d’origine thaïlandaise âgé de 84 ans qui est mort après avoir été projeté au sol par un inconnu.

Un pianiste japonais agressé dans le métro

Des Japonais ont aussi été grièvement blessés. C’est le cas d’Unno Tadataka, un pianiste de jazz établi à New York depuis treize ans. En septembre 2020, alors qu’il se trouvait dans une station de métro, il a soudain été agressé verbalement, puis physiquement, par un groupe de huit jeunes Noirs. Ils l’ont roué de coups et ont continué à le faire même lorsqu’il était à terre. Atteint de fractures à l’épaule et d’autres blessures, il a eu très peur et a cru sa dernière heure arrivée.





« J’avais entendu dire que des Asiatiques se faisaient agresser dans le métro, et aussi que la criminalité augmentait. J’ai donc compris que j’ai été victime de cette réalité. Quand je les ai entendu dire Asian guy et Chinese bastard, j’ai pensé qu’il s’agissait clairement d’un hate crime. »

La police est intervenue, mais elle n’a pas déclaré nettement à ce moment-là qu’elle considérerait l’agression comme un crime de ce type. Cinq mois après les faits, les coupables n’ont pas encore été arrêtés.

Tout le monde peut discriminer ou être victime de discriminations

M. Unno a été opéré, et il est actuellement en rééducation. S’il n’arrivait même pas à se servir de baguettes au début, il retrouve à présent petit à petit le piano. Jouer sur scène trois heures d’affilée ne lui posait aucun problème avant son agression, mais aujourd’hui, passer à peine dix à quinze minutes au piano le fatigue. Il a néanmoins le sentiment que grâce à ses efforts, sa situation s’améliore de jour en jour, d’autant plus qu’au départ il avait perdu toute la mobilité de ses doigts.

Voici ce qu’il nous dit du contexte dans lequel son agression s’est produite : « Je pense que le but de mes agresseurs était de se soulager de leur stress. Les préjugés et la discrimination contre les Asiatiques ont toujours existé. Mes agresseurs ont explosé sans doute à cause de la pression qu’exerçait le coronavirus sur leur vie. »

Mais lui qui joue de longue date avec des artistes noirs souligne qu’il ne veut pas que ce qui lui est arrivé fasse naître de nouvelles confrontations. Même s’il a été agressé par un groupe de Noirs, il insiste sur le fait qu’il n’a en aucun cas l’intention de considérer de manière négative le mouvement Black Lives Matter. Et il ajoute que les Japonais ne doivent pas oublier la profondeur des discriminations.

« C’est une erreur de penser que ces agressions aux États-Unis ne vous concerne pas parce que vous êtes au Japon, car les Japonais aussi peuvent faire l’objet de discriminations. Et simultanément, je pense aussi que nous Japonais pouvons avoir des comportement discriminatoires sans même nous en rendre compte, par exemple envers des personnes d’origine étrangère qui résident sur l’Archipel. »





Pendant que je couvrais le mouvement Black Lives Matter à partir de l’été 2020, chaque fois que j’étais en contact avec la détermination visible des manifestants, leurs larmes et leur colère, je me posais toujours beaucoup de questions sur la manière dont je pouvais en parler en tant que journaliste. Comme le dit M. Unno, la réalité qui veut que les victimes de discriminations peuvent se transformer pour une raison ou une autre en auteurs de discriminations est aujourd’hui apparente. C’est lié au fait que les discriminations et les préjugés sont ancrés dans les sentiments profonds du cœur humain. Les Japonais doivent confronter cette réalité à nouveau aujourd’hui.

(Reportage de Nakagawa Mariko, bureau de New York de FNN. D’après la diffusion sur Prime Online du 5 mars 2020)

