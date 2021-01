La centrale de Fukushima : se sensibiliser au rejet de l’eau traitée dans l’océan

Les limites du stockage de l’eau contaminée

Pour mesurer l’étendue du problème posé par le stockage de l’eau « traitée » de Fukushima Daiichi, il suffit de grimper jusqu’en haut de l’escalier de secours de l’un de ses bâtiments. De là, on découvre un paysage pour le moins insolite, celui d’alignements de cuves remplies d’eau à perte de vue. L’enceinte de la centrale nucléaire qui alimentait jadis la capitale du Japon en électricité s’est métamorphosée en aire d’entreposage de citernes.





Les résidus de combustible situés dans le cœur dégradé des réacteurs continuent à émettre de la chaleur et de ce fait, ils doivent être constamment arrosés avec de l’eau afin de les refroidir et d’éviter une nouvelle réaction en chaine catastrophique. Par ailleurs les eaux de pluie et de ruissellement qui s’infiltrent dans les bâtiments abritant les réacteurs sont elles aussi hautement contaminées par des substances radioactives.

Pour éliminer la plus grande partie du césium et du strontium, les deux principaux éléments radioactifs contenus dans l’eau, la compagnie TEPCO (exploitant de la centrale) a recours à la technique de l’adsorption. L’eau est ensuite filtrée à travers un « système avancé de traitement des liquides » (Advanced Liquid Processing Systems, en abrégé ALPS). Le dispositif ALPS s’est avéré d’une grande efficacité pour l’extraction de la quasi-totalité des radionucléides, à l’exception du tritium. En effet, on ne dispose pas encore à ce jour de moyen industriel permettant de retirer cet élément radioactif de l’eau. Une fois traités, les liquides contaminés sont entreposés sur place dans d’énormes cuves d’acier de plus de 10 mètres de haut, l’équivalent d’un immeuble de deux étages. Ces citernes particulièrement impressionnantes sont distantes d’à peine 1,5 mètre les unes des autres et disposées à même le sol suivant un ingénieux schéma alvéolaire qui assure une gestion optimale de l’espace. En octobre 2020, Fukushima Daiichi comptait déjà un millier de ces réservoirs contenant chacun 1,23 million de litres d’eau contaminée.





La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi produit 140 tonnes d’eau contaminée par jour, c’est-à-dire de quoi remplir une cuve par semaine. Elle dispose encore de suffisamment d’espace pour entreposer 1,37 million de tonnes d’eau contaminée, ce qui veut dire que le niveau de saturation sera atteint d’ici l’été 2022. Par ailleurs, les opérations de démantèlement, à commencer par le retrait des débris radioactifs du cœur des réacteurs, devraient débuter dès 2021. Or pour mener à bien ces travaux, il faudra disposer de suffisamment d’espace non seulement pour analyser les échantillons d’eau et stocker les matériaux et les équipements mais aussi pour mettre en place des installations pour éviter les accidents et aménager des voies d’accès destinées au personnel et aux véhicules.

Les responsables savent depuis déjà longtemps qu’ils risquent de manquer de place pour entreposer l’eau contaminée. Dès novembre 2016, un groupe d’études du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a envisagé et comparé plusieurs méthodes de gestion des eaux radioactives de Fukushima Daiichi. En particulier l’évaporation, le rejet dans l’océan Pacifique ou l’injection dans le sol. En février 2020, il a préconisé les deux premières solutions en se fondant sur des évaluations techniques. En dépit de l’opposition manifestée par les entreprises locales, notamment les agriculteurs et les pêcheurs, et les associations de consommateurs, le gouvernement envisage à présent de déverser les eaux contaminées dans l’océan, conformément aux recommandations du groupe d’études du METI.

Deux hommes pour redorer l’image des produits de la mer de Fukushima

Quand j’ai appris que l’eau « traitée » de la centrale serait rejetée dans la mer, j’ai tout de suite pensé à deux hommes que j’ai rencontrés en mars 2014, à l’occasion d’une séance de promotion des produits de la mer, organisée par des producteurs de Fukushima à l’intention des consommateurs de la région de la capitale. Cette manifestation s’est déroulée dans un restaurant italien situé à proximité de la gare de Tokyo.

Les eaux qui bordent le littoral de la préfecture de Fukushima abritent une zone de pêche de tout premier plan en raison des courants marins chaud et froid qui s’y rencontrent. Les poissons ont une chair particulièrement ferme parce qu’ils évoluent dans un milieu très agité et de ce fait, ils sont très appréciés par les cuisiniers professionnels et les experts du marché de gros de Tsukiji de Tokyo, transféré à Toyosu depuis le 11 octobre 2018. La coopérative de Fukushima a cessé de pêcher aussitôt après la fusion du cœur de trois des réacteurs de la centrale et elle a seulement repris ses activités « à titre expérimental » à partir de juin 2012. Elle a fait d’énormes efforts pour convaincre les consommateurs que le poisson de Fukushima était sans danger, y compris des tests extrêmement rigoureux en matière de radioactivité menés de concert avec la préfecture. Mais en vain !

Lors de la séance pour la promotion des produits de la mer de Fukushima organisée à Tokyo en 2014, des fonctionnaires de la préfecture ont décrit clairement les mesures prises pour s’assurer de l’innocuité du poisson et des fruits de mer pêchés sur place. L’assistance, désireuse d’apporter son soutien à cette région sinistrée, écoutait leurs explications avec la plus grande attention. L’ambiance était plutôt morose jusqu’à ce que Kikuchi Motofumi, un marin pêcheur, et Iizuka Tetsuo, un grossiste intermédiaire de poisson, fassent leur entrée en scène. Tous deux sont originaires de la ville côtière de Sôma située à proximité de la centrale de Fukushima Daiichi.

Les deux hommes faisaient davantage penser à des écoliers turbulents ayant grandi trop vite qu’à des victimes de la catastrophe du 11 mars 2011. Ils ont tenu le public en haleine avec autant de talent que des comédiens chevronnés en évoquant leur enfance dans un port de pêche et les tribulations des jeunes pêcheurs contraints de travailler comme cuisinier à bord des chalutiers, avec quatre repas à préparer par jour pour un équipage affamé. Ils ont ensuite découpé d’une main experte un poisson appelé donko (ou ezo ainame) pour en faire un « bouillon aux boulettes de poisson » (tsumire-jiru), une recette typique des pêcheurs qu’ils ont proposée à l’assistance. Les boulettes étaient fondantes et moelleuses à souhait et le bouillon intense et savoureux. Kikuchi Motofumi et Iizuka Tetsuo ont fait le tour des tables pour demander leur avis aux convives et ils ont vite compris que la partie était gagnée. Ils avaient désormais affaire non plus à des personnes de bonne volonté désireuses de venir en aide aux victimes d’un désastre, mais à des « fans » de Sôma et de ses produits de la mer.

Il faut toutefois préciser que le poisson donko utilisé pour préparer le bouillon aux boulettes provenait non pas de Fukushima mais de Hokkaidô. En effet, il ne figurait pas sur la liste des espèces pêchées à titre expérimental, en raison d’un taux de contamination trop élevé. À la fin de l’événement, Kikuchi Motofumi a prononcé un discours mémorable où il a dit qu’il voulait continuer à pêcher à proximité de Sôma et qu’il souhaitait voir un jour les membres de l’assistance venir sur place pour déguster un bouillon aux boulettes de donko tout juste sorti de l’océan.

Au cours de l’automne 2015, Kikuchi Motofumi, Iizuka Tetsuo et plusieurs de leurs camarades ont fondé un bulletin trimestriel intitulé « Les nouvelles de la table de Sôma » (Sôma taberu tsûshin). Chaque numéro contient un reportage complet consacré à un agriculteur ou un pêcheur originaire de Sôma ou d’autres villes de la côte, et à ses produits.





En fait, je fais moi-même partie des abonnés de Sôma taberu tsûshin depuis déjà un certain temps et je me suis rendue à plusieurs reprises dans cette ville à l’occasion de visites guidées organisées par ce bulletin d’information. J’ai ainsi fini par découvrir que les agriculteurs, les pêcheurs et les entreprises de transformation du poisson et des fruits de mer veillaient avec une extrême attention à ce que leurs produits soient bien en dessous des normes édictées par les autorités japonaises en matière de radioactivité. Ils s’efforcent tous de balayer les doutes qui planent sur la nourriture en provenance de Fukushima. À mon avis, les produits de la région sont beaucoup plus fiables que ceux du reste de l’Archipel en raison des multiples contrôles dont ils font l’objet.

Kikuchi Motofumi et Iizuka Tetsuo ne sont pas les seuls à se démener pour leur région. Depuis près de dix ans, une grande partie des entreprises du secteur alimentaire de la préfecture de Fukushima touchées de plein fouet par l’accident nucléaire de 2011 essaient inlassablement de renouer pas à pas des liens avec les consommateurs. Rejeter de l’eau « traitée » par la centrale dans la mer serait donc une décision bien cruelle si elle devait avoir pour conséquence de les contraindre à repartir de nouveau à zéro.

Le processus de traitement de l’eau contaminée

En septembre 2020, j’ai visité la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et j’ai eu droit à une visite de l’unité de décontamination de l’eau par le dispositif ALPS. Sur la quasi totalité (96 %) du site, le taux de radioactivité est suffisamment faible pour que le port d’un équipement de protection soit inutile. Mais pour pénétrer dans les installations du système ALPS, tout le monde doit enfiler une combinaison et un masque intégral.





Pour traiter l’eau contaminée, TEPCO, l’opérateur de la centrale accidentée, commence par utiliser un produit chimique qui a pour effet de provoquer la précipitation du cobalt, du manganèse et de diverses autres substances. L’eau passe ensuite à travers un ensemble 18 tours de 7 sortes différentes qui filtrent les radionucléides avec du charbon actif et par interaction (adsorption) avec des ions en solution. Bien qu’il ne soit pas en mesure d’extraire la totalité des substances radioactives, le système ALPS donne une eau épurée conforme aux normes fixées par le gouvernement en matière de rejets dans l’environnement de déchets radioactifs en provenance de centrales nucléaires. Il permet notamment d’arriver à un taux de strontium un milliard de fois moindre que celui de départ.





Une expérience très instructive

Voici les résultats particulièrement éloquents d’une expérience menée sur deux échantillons pour mesurer leur taux de radioactivité respectif (voir photographies ci-dessous). Sur la photo de gauche, où c’est de l’eau « traitée » contenue dans un flacon qui était testée, l’aiguille du dosimètre s’est arrêtée sur le chiffre 1. Sur celle droite, elle est allée jusqu’au chiffre 3 face à un récipient en plastique rempli de boules pour le bain au radium (« radium balls ») censées avoir un effet aussi dynamisant qu’un séjour dans une source thermale. On peut donc en conclure que si rien ne permet de dire que l’eau « traitée » est absolument sans danger, elle ne semble pas pour autant présenter beaucoup de risques en comparaison d’un produit comme le « radium ball » vendu en ligne et livré à domicile.