Comment l’éducation préscolaire japonaise ouvre l’avenir de l’Égypte grâce à l’apprentissage par le jeu

Cela fait dix ans que le Japon et l’Égypte ont conclu un partenariat dans le domaine de l’éducation. En juin, une délégation égyptienne du ministère de la Solidarité sociale, qui chapeaute les crèches, s’est rendue au Japon. Quels résultats l’Égypte a-t-elle obtenus depuis à l’adoption du modèle japonais de prise en charge des jeunes enfants ? Nous avons interrogé Marguerite Saroufim, vice-ministre de la Solidarité sociale.

En 2016, lors de la visite au Japon du président égyptien Sissi, le « Partenariat égypto-japonais pour l’éducation (EJEP) » a été conclu avec Abe Shinzô, le Premier ministre de l’époque. Ce programme prévoit un soutien global du système éducatif égyptien, de l’éducation préscolaire à l’enseignement supérieur en passant par le primaire et les études techniques, en s’appuyant sur les atouts du modèle éducatif japonais.

L’un de ces atouts est le programme des activités péri-scolaires dites tokkatsu, qui commence à être mis en place en Égypte. Les tokkatsu sont des activités telles que les réunions de classe, les permanences quotidiennes ou le nettoyage des salles de classe, pratiquées dans les écoles japonaises. Le fait que ce programme se généralise en Égypte sous le nom de « Tokkatsu » a déjà été évoqué à plusieurs reprises au Japon.

En Égypte, le secteur de l’éducation est réparti entre plusieurs ministères : le ministère de l’Éducation et de la Formation technique, qui chapeaute l’enseignement de la maternelle au lycée ; le ministère de l’Enseignement supérieur, chargé des universités ; et le ministère de la Solidarité sociale, responsable des crèches. À l’occasion de la visite au Japon de Mme Saroufim, vice-ministre de la Solidarité sociale, nous souhaitons nous intéresser à des domaines autres que les activités périscolaires tokkatsu pour examiner la situation actuelle de l’éducation préscolaire de la petite enfance et ses perspectives d’avenir.

Le concept « apprendre en s’amusant »

En Égypte, le taux de scolarisation des enfants âgés de 0 à 4 ans s’élevait à 10 % en 2024, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (27 %) ; l’amélioration de l’accès aux services de garde d’enfants et de leur qualité est donc considérée comme un enjeu majeur pour le pays.

Dans ce contexte, le ministère de la Solidarité sociale a commencé, dès 2018, dans le cadre du programme EJEP et avec le soutien de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), à mettre en place un système d’éducation préscolaire de type japonais dans certaines crèches. Mme Saroufim dresse ainsi le bilan des résultats obtenus jusqu’à présent.

« Nous avons commencé par environ 50 crèches. Puis, au cours des trois ou quatre années suivantes, nous avons progressivement étendu notre champ d’action, et huit ans plus tard, notre réseau s’étend aujourd’hui à 500 établissements répartis dans 9 des 27 préfectures du pays. Notre objectif est de mettre en place un modèle éducatif unique, inspiré de celui du Japon et destiné aux bébés et jeunes enfants. Du point de vue du développement des ressources humaines, la petite enfance constitue une période cruciale. Nous considérons ce programme comme une initiative à long terme, sur la base de l’expérience, des connaissances et des enseignements. »



Scènes de la formation des animateurs de crèches visant à améliorer la qualité de l’accueil. (Photo avec l’aimable autorisation du ministère égyptien de la Solidarité sociale)

Interrogée sur les raisons qui ont motivé l’adoption du modèle japonais de garde d’enfants, la vice-ministre a expliqué que cela tenait à la philosophie éducative selon laquelle « les enfants apprennent en jouant ».

« L’éducation ne doit pas se résumer à une activité où les enfants restent simplement assis à écouter ; elle doit leur permettre de ressentir la joie d’apprendre et de développer leur motivation. Dans nos valeurs traditionnelles, le jeu était souvent considéré comme un moyen de distraire les enfants. Or, au Japon, on a réussi à faire du jeu une méthode pédagogique systématique et planifiée. Ce qui est encore plus remarquable, c’est qu’il s’agit de jeux collectifs. Il est essentiel que les enfants n’aient pas peur de l’échec, qu’ils tirent des leçons de leurs erreurs et qu’ils résolvent des problèmes avec leurs camarades. »

Formation du personnel et transmission du savoir-faire

Pour réformer le système éducatif de la petite enfance, la formation des éducateurs sur le terrain est indispensable. Ce programme demande aux éducateurs de jouer le rôle de « facilitateurs » afin de faire émerger l’autonomie des enfants dans le jeu. C’est la JICA qui soutient cette formation sur le plan technique.

Mme Saroufim a qualifié de « formidable idée » la formation des ressources humaines en réseau promue par le programme de la JICA.

Dans un premier temps, un programme intensif de 10 à 12 jours est organisé pour « former les formateurs ». Les formateurs ainsi formés dispensent ensuite une formation à une centaine de personnes dans leurs préfectures respectives, afin de former à leur tour des animateurs. Par la suite, un suivi et un accompagnement continus sont assurés pendant une période pouvant aller jusqu’à un an, afin d’ancrer sur le terrain les compétences acquises lors de la formation.



La vice-ministre égyptienne de la Solidarité sociale, Marguerite Saroufim, en visite à la crèche de l’université des femmes d’Ochanomizu pour observer le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance. Le 23 juin 2026 à Tokyo. (Photo avec l’aimable autorisation du ministère égyptien de la Solidarité sociale)

Le programme de formation comprend également un stage pratique au Japon. Le ministère de la Solidarité sociale envoie ses agents au Japon pendant environ un mois afin de leur offrir l’occasion d’acquérir une expérience directe et d’apprendre sur place les systèmes, les mesures et le fonctionnement des structures de terrain.

Les collègues qui ont participé à la formation reviennent complètement transformés. Cela leur permet non seulement d’approfondir leurs connaissances spécialisées en matière d’éducation de la petite enfance, mais aussi d’élargir leur horizon personnel.

Le défi consiste désormais à déterminer comment assurer la continuité entre les bases de l’apprentissage acquises à la crèche et celles de l’école primaire.

Il s’agit de préparer les enfants au sortir d’une crèche fondée sur le style, le système et la méthodologie japonaise, à une transition en douceur vers une école primaire qui a adopté le système « Tokkatsu ». Il est essentiel de maintenir une continuité pédagogique fondée sur les mêmes valeurs.

La vice-ministre estime également que la collaboration avec les familles est indispensable.

« La petite enfance n’est pas un problème isolé. Outre les activités en crèche, il est nécessaire d’adopter une approche globale qui tienne compte de tous les aspects, tels que la santé, la nutrition et les relations parents-enfants. Si un enfant raconte à sa famille, une fois rentré à la maison, ce qu’il a appris à la crèche et se heurte à des opinions divergentes, il risque d’être déconcerté. Il est essentiel de sensibiliser la société et de mettre fin aux pratiques inappropriées. Les gens aspirent au changement. Nous avons mené une campagne en diffusant de courtes vidéos sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité un vif écho. »

S’inspirer du modèle japonais

Mme Saroufim, qui effectuait sa première visite au Japon, s’est dit profondément impressionnée par l’ordre qui règne dans les rues ainsi que par le sens élevé des convenances et de la discipline des Japonais. À la tête d’une délégation, elle s’est rendue sur divers sites, notamment dans des structures d’accueil pour la petite enfance et des établissements de soins.



Mme Saroufim en visite au BLG Shinagawa, à Tokyo, pour observer les initiatives locales en faveur des personnes âgées. (Photo avec l’aimable autorisation du ministère égyptien de la Solidarité sociale)

Cette visite porte à la fois sur l’éducation de la petite enfance et sur la protection sociale des personnes âgées. La vice-ministre adhère à la promotion du concept de « vieillesse active », un domaine dans lequel le Japon fait figure de pionnier au niveau mondial. Mais elle souligne que l’éducation de la petite enfance a en réalité une incidence sur ce domaine également.

« Pour bâtir une société vieillissante saine et active, il est avant tout essentiel d’investir dans la petite enfance. C’est une étape incontournable pour se préparer aux changements démographiques à venir. Comment faire en sorte que les personnes âgées puissent continuer à vivre dans leur quartier, où elles ont leurs habitudes, tout en bénéficiant de l’aide nécessaire, plutôt que d’être placées en établissement ? L’Égypte est actuellement en train de mettre en place les bases nécessaires à cet effet, et il y a également beaucoup à apprendre de l’expérience du Japon dans ce domaine. »

Une feuille de route pour l’avenir

Le ministère égyptien de la Solidarité sociale s’apprête à franchir une nouvelle étape visant à renforcer encore davantage les services de garde d’enfants. Cette initiative s’appuie sur la première enquête exhaustive menée pendant cinq mois auprès des crèches de tout le pays. La vice-ministre s’exprime ainsi :

« Dans les départements où le programme a été mis en place, nous avons pu constater que les enfants présentaient des changements positifs, notamment en matière de préparation à l’apprentissage et d’interaction envers les autres, par rapport aux autres départements. Sur la base des résultats de cette enquête, nous avons constitué une base de données et nous travaillons actuellement à l’élaboration d’une nouvelle initiative nationale visant à soutenir les structures d’accueil de la petite enfance. »

Le projet en cours devrait se poursuivre jusqu’au troisième trimestre 2027, soit une prolongation d’un an par rapport au calendrier initial. La vice-ministre se montre déterminée à mettre en place, avec la coopération de la JICA, un système de certification des animateurs de crèches et à établir une base durable permettant de déployer le modèle japonais de garde d’enfants dans tout le pays. Son champ d’action ne se limite pas au territoire national.

« Grâce aux excellentes relations de coopération établies entre l’Égypte et le Japon, ne serait-il pas possible de mettre en place, tant dans le domaine de l’éducation de la petite enfance que dans celui de la protection sociale des personnes âgées, un modèle de développement global pouvant être reproduit dans d’autres pays ? Je souhaiterais que cette initiative dépasse les frontières nationales pour s’étendre au niveau régional, voire à l’ensemble du continent africain. Je pense que nous nous trouvons actuellement face à une occasion idéale pour y parvenir. »

(Entretien réalisé le 22 juin 2026 à l’ambassade de la République arabe d’Égypte, à Tokyo. Reportage et texte de Marwa Adly, de Nippon.com. Photos d’interview : Hanai Tomoko)