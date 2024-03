La carte du réseau du TGV japonais Shinkansen

Cela fait déjà 60 ans que le train à grande vitesse japonais Shinkansen a vu le jour. La première ligne fut ouverte en 1964 entre Tokyo et Osaka et depuis, le réseau ne cesse de s’agrandir. La dernière extension en date : le 16 mars 2024, avec la connexion entre la ville de Kanazawa et celle de Tsuruga. Voici la carte complète du réseau ferroviaire du TGV japonais.

