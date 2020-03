La carte des centrales nucléaires du Japon : où en est-on en 2020 ?

Le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011 et la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qu’il a provoqué ont radicalement changé la configuration énergétique au Japon. Voici la carte actuelle des centrales nucléaires du pays.

Il y avait 54 réacteurs nucléaires au Japon avant le désastre du 11 mars 2011, qui fournissaient environ 30 % de l’énergie électrique du pays. En juillet 2013, le gouvernement a toutefois mis en place de nouvelles normes rigoureuses afin de résister aux tremblements de terre et au tsunami. Les coûts d’exécution de ces nouvelles directives de sécurité sont extrêmement élevés et, en conséquence, 21 réacteurs, dont celui de Fuskushima Daiichi, devraient être désactivés.

En juin 2019, neuf réacteurs dans cinq centrales ont été jugés conformes aux nouvelles normes et ont repris leurs activités. Ces cinq centrales sont celles de Ôi et Takahama (Kansai Electric Power Company), Genkai et Sendai (Kyûshû Electric Power Company) et Ikata (Shikoku Electric Power Company). Tous les réacteurs de ces centrales sont des réacteurs à eau pressurisée, différents du système de réacteur à eau bouillante de la centrale de Fukushima Daiichi et sont situés dans le Japon de l’ouest, qui n’a pratiquement pas été touché directement par le séisme de 2011.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire a déterminé que les centrales nucléaires qui ne pourraient pas respecter les délais de mise à exécution des mesures antiterroristes, requises par la nouvelle réglementation en vue de la gestion d’accidents graves, recevront l’ordre d’arrêter leurs réacteurs. Les délais pour la centrale de Sendai sont mars 2020 pour le réacteur numéro 1 et mai 2020 pour le réacteur 2, mais Kyûshû Electric Power Company prévoit un retard d’environ un an pour les deux réacteurs qui devront être arrêtés durant cette période. Les centrales de Takahama, Ikata et Ôi prévoient également de dépasser les dates limites respectives et ces centrales remises en service seront peut-être forcées de s’arrêter provisoirement.

(Photo de titre : la centrale nucléaire de Sendai, à Kyûshû. Pixta)