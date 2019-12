Les couples mariés japonais : « on dîne ensemble mais on ne fait pas l’amour »

D’après une étude récente sur les comportements des ménages, les couples mariés japonais montrent une nette tendance à dîner ensemble sans pour autant avoir de relations sexuelles.

L’Institut national japonais de recherches sur la population et la sécurité sociale (NIPSSR) effectue tous les cinq ans une grande enquête sur les ménages de l’Archipel. La sixième édition a révélé, entre autres, que si près de 90 % des couples mariés japonais prennent leur repas du soir ensemble, à peine 25 % ont des relations sexuelles « régulièrement » ou « de temps à autre ». Ce qui donne à penser que les époux japonais sont de « bons amis mais pas de vrais amants ».

Par ailleurs, 72,8 % des quelque 90 % des personnes interrogées ayant déclaré qu’elles dînaient avec leur conjoint ont précisé que cela leur arrivait « souvent ». Ce qui fait du repas du soir la seule activité partagée par plus de 50 % des ménages japonais. En ce qui concerne les marques d’affection physiques et les relations sexuelles, les réponses négatives sont nettement plus nombreuses. En effet, à peine 4,5 % des couples mariés ont affirmé qu’ils faisaient l’amour « souvent » et 52,6 % « jamais ».

Si l’on ventile ces chiffres par l’âge de l’épouse, on constate que 80 à 90 % des personnes interrogées ont déclaré dîner avec leur conjoint. En revanche en ce qui concerne les relations sexuelles, ceux qui ont répondu par l’affirmative sont majoritaires uniquement dans la tranche d’âge de 29 ans et moins.

La sixième enquête sur les comportements des ménages de l’Institut national de recherches sur la population et la sécurité sociale japonais ne fait que confirmer la progression du nombre des couples mariés qui n’ont pas de relations sexuelles, tendance que les spécialistes observent depuis déjà un certain temps (voir notre article : La vie sexuelle des couples mariés japonais).

(Photo de titre : Pixta)