Le séisme de Kobe et le séisme du Tôhoku : les deux plus grands désastres naturels depuis la guerre au Japon

Le Grand tremblement de terre de Hanshin-Awaji (ou séisme de Kobe) s’est produit le 17 janvier 1995 à 5 h 46, il y a tout juste 25 ans. C’était à l’époque le plus grand désastre sismique de l’après-guerre, avec plus de 6 400 morts et 40 000 blessés. Son ampleur n’a été dépassé que par le séisme du Tôhoku du 11 mars 2011, à l’est du Japon, qui a engendré un tsunami et la catastrophe de Fukushima.

