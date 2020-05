La santé dentaire des enfants japonais s’améliore, mais leur acuité visuelle diminue

Les résultats d'une récente enquête sur la santé chez les enfants japonais montrent une baisse du nombre de caries, mais une augmentation des troubles de la vision.

Un récent sondage a révélé que les enfants ayant une vision non corrigée de moins de 1,0 sur l'échelle d'acuité japonaise (équivalant à une vision de 20/20) représentent environ 34,6 % des élèves du primaire, 54,5 % des collégiens et 67,6 % des lycéens, chacun de ces chiffres étant un record. Telle a été la conclusion préliminaire d'une étude sur la santé des écoliers, menée par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) pour l’exercice fiscal 2019.

Au cours des cinq dernières années, il y a eu une augmentation de 4 % du nombre d'élèves ayant une vision inférieure à 1,0 dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Les causes de baisse de l’acuité visuelle citées par le MEXT comprennent les mauvaises habitudes de vie, notamment uen distance visuelle trop rapprochée des écrans de smartphones à long terme. Une enquête de suivi sera menée au cours de l'exercice 2020 pour déterminer les mesures à prendre en réponse à cette baisse.

Autre problème récurrent chez les enfants : les caries dentaires. Les fréquences de leur apparition ont régulièrement diminué par rapport au niveau record atteint dans les années 80. Ainsi, le pourcentage d'enfants qui ont des caries ou qui ont été traitées pour ces dernières était de 44,8 % chez les élèves du primaire, 34,0 % chez les collégiens et 43,7 % chez les lycéens. Ces trois résultats sont en diminutions par rapport à l’année précédente, et les pourcentages parmi les élèves du collège et du lycée sont les plus bas jamais enregistrés.

Les facteurs qui expliquent la baisse du taux de caries comprennent les efforts déployés dans les écoles primaires publiques pour enseigner aux enfants la prévention dentaire, l’utilisation des édulcorants artificiels au lieu du sucre, et la production plus courante de dentifrices contenant du fluorure.

La taille et le poids moyens des écoliers sont à peu près comparables à ceux de l'année précédente. Les résultats pour la taille et le poids moyens parmi les âges représentatifs sont indiqués ci-dessous.

Taille et poids moyens des enfants japonais

Taille (cm) Poids (kg) 5 ans (école maternelle) Garçons 110,3 18,9 Filles 109,4 18,6 11 ans (école primaire) Garçons 145,2 38,7 Filles 146,6 39,0 14 ans (collège) Garçons 165,4 54,1 Filles 156,5 50,1 17 ans (lycée) Garçons 170,6 62,5 Filles 157,9 53,0

Source : crée par Nippon.com à partir du sondage sur la santé des écoliers effectué par le MEXT pour l’exercice fiscal 2019

L'étude du MEXT est basée sur l'analyse des résultats des contrôles de santé effectués dans les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges et les lycées du Japon entre avril et juin 2019.

