La médecine au Japon, un monde encore très masculin

La médecine au Japon reste encore un monde très masculin. Si le nombre de femmes médecins augmente progressivement, elles ne représentent que 21,9 % du total des praticiens.

Selon une enquête réalisée en 2018 par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, seulement 21,9 % des médecins japonais sont des femmes. Toutefois, il est à noter que leur nombre total a augmenté de 6,3 % depuis la dernière enquête en 2016, alors que le nombre d'hommes n'a augmenté que de 1,4 %.

Le nombre de femmes médecins augmente progressivement depuis 1990, la profession attirant plutôt la jeune génération. Par tranche d'âge dans les établissements médicaux (hôpitaux et cliniques), 35,9 % avaient 29 ans ou moins, 31,2 % avaient entre 30 et 39 ans, 26,3 % avaient entre 40 et 49 ans et 16,6 % entre 40 et 49 ans.

Dans les hôpitaux, les disparités entre le nombre d’hommes et de femmes médecins peuvent être considérables selon les spécialités, notamment celles où les patients sont de sexe féminin. Ainsi, les femmes médecins sont nombreuses en dermatologie (54,8 %, c’est le seul domaine où elles sont majoritaires), l'obstétrique et la gynécologie (44,5 %), la chirurgie des glandes mammaires (44,1 %), l'ophtalmologie (42,4 %) et l'anesthésiologie (40,9 %). Ces domaines semblent impliquer relativement peu de longues journées et des horaires moins irréguliers.

En revanche, elles étaient peu en neurochirurgie (6,5 %), en chirurgie cardiovasculaire et en chirurgie orthopédique (6,2 %) et en chirurgie trachéo-œsophagienne avec seulement 2,5 %. Le constat est le même dans les cliniques.

Spécialités des femmes médecins dans les hôpitaux

Spécialités médicales Dermatologie 54,8 % Obstétrique et gynécologie 44,5 % Ophtalmologie 42,4 % Anesthésiologie 40,9 % Urgences 14,9 % Chirurgie 7,1 % Chirurgie cardiovasculaire 6,2 % Chirurgie trachéo-œsophagienne 2,5 %

Source : graphique réalisé par Nippon.com à partir de données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales concernant les médecins, les dentistes et les pharmaciens (2018)

(Photo de titre : foly / Pixta)